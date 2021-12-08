У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 8 грудня:

Замість білоруських МАЗів у Львові оголосять тендер на сто автобусів з пріоритетом для місцевого виробника. Тим часом в Україні скасували спеціальне мито на автобуси з Білорусі. Обговоримо, як у нас захищають інтереси національного виробника.

У Львівській обласній раді запропонували ввести кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору. Тим часом у Національному музеї Голодомору вирішили перерахувати кількість жертв унаслідок голоду – така ініціатива вже викликала критику. Дізнаємось деталі ситуації.

Колишнього інспектора ДАІ у Львові виправдали у справі про загибель його сина, якого батько посадив за кермо автомобіля. З’ясуємо деталі цього рішення суду.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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