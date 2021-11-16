У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 16 листопада:

Служба безпеки України провела обшуки в організатора мережі «антивакцинаторів» львів’янина Остапа Стахіва. Його підозрюють у спробі повалити конституційний лад і захопити владу. Дізнаємось деталі гучної операції.

Чотири роки ув’язнення отримав львів’янин, звинувачений у гомофобному нападі. Обговоримо, чи вплине цей вирок на покарання інших злочинів на ґрунті нетерпимості.

Архітектори вийшли на протест проти нового містобудівного законопроекту, який посилює вплив забудовників. Про небезпеку таких змін до законодавства поговоримо з архітектором і громадським діячем Ігорем Кузьмаком.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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