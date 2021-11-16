«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 16 листопада
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 16 листопада:
- Служба безпеки України провела обшуки в організатора мережі «антивакцинаторів» львів’янина Остапа Стахіва. Його підозрюють у спробі повалити конституційний лад і захопити владу. Дізнаємось деталі гучної операції.
- Чотири роки ув’язнення отримав львів’янин, звинувачений у гомофобному нападі. Обговоримо, чи вплине цей вирок на покарання інших злочинів на ґрунті нетерпимості.
- Архітектори вийшли на протест проти нового містобудівного законопроекту, який посилює вплив забудовників. Про небезпеку таких змін до законодавства поговоримо з архітектором і громадським діячем Ігорем Кузьмаком.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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