Канікули у більшості львівських шкіл триватимуть із 6 по 25 січня

Департамент гуманітарної політики Львівської міськради рекомендує школам Львівської ОТГ продовжити навчальний семестр до 5 січня 2021 року. За словами начальниці міського управління освіти Зоряни Довганик, за таких умов, в більшості львівських шкіл другий семестр розпочнеться 25 січня. Проте це лише рекомендації. Остаточне рішення індивідувально приймають керівництво та педагогічні колективи шкіл.

«Так, міське управління освіти рекомендувало розпочати канікули у школах з 6 січня. Але навчальні заклади самостійно формують структуру навчального процесу. Зараз відомо, що 100 шкіл будуть мати навчання до 5 січня включно. Також є 17 шкіл, які мають іншу структуру навчального процесу. Деякі з них завершують навчання 30 чи 31 грудня, є навіть такі, що вчаться до 25 грудня. Другий семестр у деяких школах розпочнеться 11 січня, але навчання в них через посилений карантин, який запровадив Кабмін, буде відбуватися дистанційно», – розповіла у коментарі ZAXID.NET Зоряна Довганик.

Вона зазначила, що сьогодні до кінця дня на сайті Львівської міськради буде оприлюднено розклад канікул у всіх львівських школах.

Також Зоряна Довганик розповіла, що станом на 22 грудня у Львові немає шкіл, де би було повністю припинено навчання через захворюваність на Covid-19. Є окремі класи, де учні навчаються дистанційно. У 18 із 117 львівських шкіл 28 класів навчаються дистанційно через виявлені випадки коронавірусу. Станом на зараз хворіють 133 працівники та 72 учнів. Після канікул усі карантинні обмеження, які були запроваджені з початку навчального року в львівських школах, будуть збережені. У випадку запровадження жорсткого карантину місто готове до дистанційного навчання.

«Ми зберігаємо у школах карантинні заходи: це різний початок уроків, діти мають бути у масках, вчителі мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту, керівництво шкіл намагалося зменшити одночасне перебування великої кількості людей, у деяких школах є дні дистанційного навчання для певних класів. Нічого цього ми скасовувати не будемо. Ми продовжуємо навчання для вчителів», – зазначила Зоряна Довганик.

За її словами, станом на жовтень вже 300 вчителів пройшли курси для роботи в умовах дистанційного навчання. Вони діляться своїми знаннями з колегами. Також директори організовують навчання для працівників безпосередньо у школах.