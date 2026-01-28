Галина Драч разом із чоловіком Богданом Драчем зареєстровані у Польщі як підприємці

45-річна депутатка Львівської районної ради від партії «Європейська солідарність» Галина Драч, яка відкрила салон краси у Кракові та не вказала його в деклараціях про доходи, склала повноваження. За відповідне рішення депутати райради проголосували ще в грудні 2025 року. На декларацію після звільнення Галини Драч звернув увагу сайт Lviv.media.

Галина Драч стала депутаткою Львівської районної ради на виборах у 2020 році. Галина Драч входила до постійної комісії з питань агропромислового комплексу та земельних відносин.До цього вона була помічницею народного депутата від «Європейської солідарності» Андрія Кота.

У жовтні 2025 року стало відомо, що ще у квітні 2023 року Галина Драч відкрила салон краси Tаїna у Кракові. У Польщі вона зареєструвалась як підприємиця, однак у декларації про доходи цей бізнес не вказала. Ба більше, у декларації за 2024 рік Галина Драч не вказала взагалі ніякого доходу, тоді як заробітки її чоловіка зросли до понад 4,7 млн грн.

Вже у грудні 2025 року Галина Драч звернулась до Львівської районної ради із заявою про дострокове складання повноважень. На засіданні 18 грудня депутати відповідне рішення підтримали.

Судячи з декларації, поданої після звільнення, Галина Драч разом із чоловіком Богданом Драчем стала власницею земельної ділянки на 628 м² та житлового будинку у Львові на 286,8 м². У 2025 році Галина Драч задекларувала 249,3 тис. грн доходів, а її чоловік – 4,7 млн грн.

Крім цього, у листопаді 2025 року 16-річна донька ексдепутатки Глорія Драч відкрила свій ФОП та почала займатися виробництвом хліба та хлібобулочних виробів. Варто додати, що Богдан Драч разом із депутатом Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Петром Адамиком володіє мережею пекарень, які працюють під маркою «Грузинський хліб». Ще у 2021 році Галина Драч представлялась помічницею депутата на громадських засадах.