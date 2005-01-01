Львівська компанія за добу зібрала на Kickstarter необхідну суму для запуску нового одягу

«Авіація Галичини» вперше вийшла на Kickstarter зі своїм одягом

Компанія «Авіація Галичини» за добу зібрала на Kickstarter 7 тис. доларів, необхідні для випуску першої партії худі зі схованим у комір дощовиком. Збір коштів на худі Syla почався у вівторок, 19 червня, ввечері, а станом на ранок четверга, 21 червня, «Авіації Галичини» вдалося отримати понад 7,8 тис. доларів від 79 осіб (тобто 112% суми).

«Syla – худі для міста, активного відпочинку, подорожей. У ньому ми спробували поєднати майже непоєднувані речі. Комфортний, теплий та затишний, майже домашній одяг. Водночас – мультифункціональний сучасний та стильний худі. Такі функції є у будь-якому мультифункціональному одязі. Але в ньому переважно холодно, або він промокає. Наш худі теплий, і основна його відмінність – дощовик», – повідомили у компанії «Авіація Галичини».

Особливістю худі Syla є схований у комірі дощовик, який легко витягнути в будь-який момент. У складеному вигляді цей дощовик зручно використовувати як подушку під час подорожей.

Одяг має окремі кишені на планшет, документи, гаманець, телефон та ключі. Усі вони пошиті з надміцної плащової тканини, яка має водовідштовхуючі властивості.

Додамо, що «Авіація Галичини» є брендом одягу, який входить у холдинг «!FEST». Збір коштів на новий худі через Kickstarter є першим випадком їхнього виходу на краудфандингову платформу з новим одягом.