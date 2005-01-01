Львівська компанія за добу зібрала на Kickstarter необхідну суму для запуску нового одягу

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 07:4812250

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Львівська компанія за добу зібрала на Kickstarter необхідну суму для запуску нового одягу
фото «Авіації Галичини»
«Авіація Галичини» вперше вийшла на Kickstarter зі своїм одягом

Компанія «Авіація Галичини» за добу зібрала на Kickstarter 7 тис. доларів, необхідні для випуску першої партії худі зі схованим у комір дощовиком. Збір коштів на худі Syla почався у вівторок, 19 червня, ввечері, а станом на ранок четверга, 21 червня, «Авіації Галичини» вдалося отримати понад 7,8 тис. доларів від 79 осіб (тобто 112% суми).

«Syla – худі для міста, активного відпочинку, подорожей. У ньому ми спробували поєднати майже непоєднувані речі. Комфортний, теплий та затишний, майже домашній одяг. Водночас – мультифункціональний сучасний та стильний худі. Такі функції є у будь-якому мультифункціональному одязі. Але в ньому переважно холодно, або він промокає. Наш худі теплий, і основна його відмінність – дощовик», – повідомили у компанії «Авіація Галичини».

Особливістю худі Syla є схований у комірі дощовик, який легко витягнути в будь-який момент. У складеному вигляді цей дощовик зручно використовувати як подушку під час подорожей.

Одяг має окремі кишені на планшет, документи, гаманець, телефон та ключі. Усі вони пошиті з надміцної плащової тканини, яка має водовідштовхуючі властивості.

Додамо, що «Авіація Галичини» є брендом одягу, який входить у холдинг «!FEST». Збір коштів на новий худі через Kickstarter є першим випадком їхнього виходу на краудфандингову платформу з новим одягом.

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