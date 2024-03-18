Школярі відпочиватимуть тиждень

Останній тиждень березня школярі мають весняні канікули, які тривають тиждень. Втім, львівські школи самостійно вирішують, коли відпочиватимуть їхні учні. Як повідомила 18 березня Львівська міська рада, більшість школярів територіальної громади матимуть тижневі канікули з 25 березня, однак на Великдень буде кілька додаткових вихідних. Графік канікул навчальних закладів Львівської громади: № Назва закладу освіти Весняні канікули Галицький район 1 Львівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка» 25.03 – 31.03.2024 та 1.05 – 7.05.2024 2 Львівська лінгвістична гімназія 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 7.05.2024 3 Ліцей «Галицький» 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024 4 Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3 25.03 – 31.03.2024 5 Початкова школа №4 18.03 – 24.03.2024 та 6.05 – 12.05.2024 6 Середня загальноосвітня школа №9 25.03 – 31.03.2024 7 Ліцей №10 імені Святої Марії Магдалени 25.03 – 31.03.2024 8 Середня загальноосвітня школа №27 м. Львова ім. Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького 25.03 – 31.03.2024 та 6.05 – 7.05.2024 9 Ліцей №28 25.03 – 31.03.2024 10 Середня загальноосвітня школа № 34 імені Маркіяна Шашкевича 18.03 – 24.03.2024 11 Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов 25.03 – 31.03.2024 та 6.05 – 12.05.2024 12 Ліцей №52 25.03 – 31.03.2024 13 Заклад загальної середньої освіти №87 імені Ірини Калинець 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024 14 Середня загальноосвітня школа №62 25.03 – 31.03.2024 та 3.05.2024 Франківський район 1 Ліцей №2 25.03 – 31.03.2024 2 Ліцей №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів 25.03 – 31.03.2024 3 Ліцей № 17 25.03 – 31.03.2024 4 Початкова школа «Джерельце» 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024 5 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 9.03 – 17.03.2024 та 6.05.2024 6 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 25.03 – 31.03.2024 7 Ліцей №45 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024 8 Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола 25.03 – 31.03.2024 9 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024 10 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 18.03 – 24.03.2024 11 Ліцей №51 імені Івана Франка 18.03 – 24.03.2024 12 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 25.03 – 31.03.2024 13 Ліцей №66 25.03 – 31.03.2024 14 Ліцей імені Івана Пулюя 25.03 – 31.03.2024 15 Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса 25.03 – 31.03.2024 16 Ліцей імені Василя Симоненка 25.03 – 31.03.2024 17 Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка 4.03 – 10.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024 18 Ліцей «Європейський» 25.03 – 31.03.2024 19 Початкова школа «Школа радості» 25.03 – 31.03.2024 20 Початкова школа «Малюк» 25.03 – 31.03.2024 21 Ліцей «Надія» 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 5.05.2024 Сихівський район 1 Середня загальноосвітня школа №1 25.03 – 31.03.2024 2 Середня загальноосвітня школа №13 25.03 – 31.03.2024 та 5.05 – 6.05.2024 3 Середня загальноосвітня школа №32 25.03 – 31.03.2024 та 6.05.2024 4 Середня загальноосвітня школа №72 25.03 – 31.03.2024 5 Середня загальноосвітня школа №73 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024 6 Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської 25.03 – 31.03.2024 7 Середня загальноосвітня школа №86 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024 8 Середня загальноосвітня школа №90 25.03 – 31.03.2024 9 Ліцей №93 25.03 – 31.03.2024 10 Середня загальноосвітня школа №95 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024 11 Cередня загальноосвітня школа №96 МЖК-1 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024 12 Середня загальноосвітня школа №98 25.03 – 31.03.2024 13 Ліцей «Оріяна» 25.03 – 31.03.2024 14 Ліцей «Інтелект» 25.03 – 31.03.2024 15 Ліцей «Сихівський» 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024 16 Ліцей №80 25.03 – 31.03.2024 17 Початкова школа «Первоцвіт» 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 5.05.2024 18 Початкова школа «Дивосвіт» 22.03 – 27.03.2024 та 2.05 – 8.05.2024 19 Гімназія «Тривіта» 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024 20 Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія» Бл. Клементія та Андрея Шептицьких 25.03 – 31.03.2024 Личаківський район 1 Ліцей №6 25.03 – 31.03.2024 2 Ліцей «Львівський» 25.03 – 31.03.2024 3 Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024 4 Ліцей №8 25.03 – 31.03.2024 5 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» з різними формами навчання 28.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024 6 Ліцей №21 25.03 – 31.03.2024 7 Ліцей №24 ім. М.Конопницької 3.05 – 6.05.2024 8 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024 9 Ліцей №37 25.03 – 31.03.2024 та 6.05.2024 10 Cередня загальноосвітня школа №42 25.03 – 31.03.2024 та 6.05.2024 11 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024 12 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024 13 Середня загальноосвітня школа №63 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024 14 Ліцей №70 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 7.05.2024 15 Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №71 25.03 – 31.03.2024 16 Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №82 25.03 – 31.03.2024 та 6.05.2024 17 Ліцей «Просвіта» 25.03 – 31.03.2024 18 Гімназія «Провесінь» 25.03 – 31.03.2024 19 Початкова школа «Дзвіночок» 25.03 – 31.03.2024 20 Загальноосвітня школа «Берегиня» 25.03 – 31.03.2024 21 Підбірцівський ліцей 25.03 – 31.03.2024 22 Лисиничівська гімназія 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024 Шевченківський район 1 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 25.03 – 31.03.2024 2 Середня загальноосвітня школа №22 ім. Василя Стефаника 25.03 – 31.03.2024 3 Середня загальноосвітня школа №23 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024 4 Середня загальноосвітня школа №30 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024 5 Середня загальноосвітня школа №33 25.03 – 31.03.2024 6 Ліцей №38 1.05 – 6.05.2024 7 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024 8 Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44 імені Тараса Шевченка 4.03 – 10.03.2024 та 2.05 – 7.05.2024 9 Середня загальноосвітня школа №41 25.03 – 31.03.2024 10 Початкова школа №53 25.03 – 31.03.2024 11 Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов 25.03 – 31.03.2024 12 Середня загальноосвітня школа №54 25.03 – 31.03.2024 13 Ліцей №57 імені Короля Данила 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024 14 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78 28.03 – 31.03.2024 15 Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного 4.03 – 10.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024 16 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №91 25.03 – 31.03.2024 17 Середня загальноосвітня школа №92 25.03 – 31.03.2024 18 Ліцей №94 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024 19 Середня загальноосвітня школа №97 25.03 – 31.03.2024 20 Середня загальноосвітня школа №99 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024 21 Середня загальноосвітня школа №100 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024 22 Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей» 25.03 – 31.03.2024 23 Львівська правнича гімназія 25.03 – 31.03.2024 та 1.05 – 7.03.2024 24 Навчально-виховний комплекс «Школа комп'ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей» 25.03 – 31.03.2024 та 1.05 – 7.03.2024 25 Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги 25.03 – 31.03.2024 26 Великогрибовицький ліцей 25.03 – 31.03.2024 27 Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця 25.03 – 31.03.2024 28 Грядівська гімназія 25.03 – 31.03.2024 29 Зарудцівська гімназія 25.03 – 31.03.2024 та 6.05.2024 30 Малехівська гімназія 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024 31 Малогрибовицька початкова школа 25.03 – 31.03.2024 32 Рясне-Руський ліцей 18.03 – 24.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024 Залізничний район 1 Ліцей № 15 25.03 – 31.03.2024 2 Ліцей №18 25.03 – 31.03.2024 3 Середня загальноосвітня школа №40 25.03 – 31.03.2024 4 Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанівни з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови 25.03 – 31.03.2024 5 Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв 25.03 – 31.03.2024 6 Середня загальноосвітня школа №60 25.03 – 31.03.2024 7 Ліцей «Гроно» 4.03 – 10.03.24 та 2.05 – 7.05.2024 8 Середня загальноосвітня школа №65 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2023 9 Середня загальноосвітня школа №67 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2023 10 Середня загальноосвітня школа №68 25.03 – 31.03.2024 та 6.05.2024 11 Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 7.05.2024 12 Ліцей №75 ім. Лесі Українки 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024 13 Середня загальноосвітня школа №77 з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 7.05.2024 14 Львівська гімназія «Євшан» 18.03 – 24.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024 15 Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024 16 Початкова школа «Арніка» 25.03 – 31.03.2024 17 Початкова школа «Один, два, три» 25.03 – 31.03.2024 18 Початкова школа «Світанок» 8.04 – 14.04.2024

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