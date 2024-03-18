Львівська міськрада оприлюднила графік весняних шкільних канікул
Останній тиждень березня школярі мають весняні канікули, які тривають тиждень. Втім, львівські школи самостійно вирішують, коли відпочиватимуть їхні учні. Як повідомила 18 березня Львівська міська рада, більшість школярів територіальної громади матимуть тижневі канікули з 25 березня, однак на Великдень буде кілька додаткових вихідних.
Графік канікул навчальних закладів Львівської громади:
|
№
|
Назва закладу освіти
|
Весняні канікули
|
Галицький район
|
1
|
Львівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка»
|
25.03 – 31.03.2024 та 1.05 – 7.05.2024
|
2
|
Львівська лінгвістична гімназія
|
25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 7.05.2024
|
3
|
Ліцей «Галицький»
|
25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
|
4
|
Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3
|
25.03 – 31.03.2024
|
5
|
Початкова школа №4
|
18.03 – 24.03.2024 та 6.05 – 12.05.2024
|
6
|
Середня загальноосвітня школа №9
|
25.03 – 31.03.2024
|
7
|
Ліцей №10 імені Святої Марії Магдалени
|
25.03 – 31.03.2024
|
8
|
Середня загальноосвітня школа №27 м. Львова ім. Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького
|
25.03 – 31.03.2024 та 6.05 – 7.05.2024
|
9
|
Ліцей №28
|
25.03 – 31.03.2024
|
10
|
Середня загальноосвітня школа № 34 імені Маркіяна Шашкевича
|
18.03 – 24.03.2024
|
11
|
Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов
|
25.03 – 31.03.2024 та 6.05 – 12.05.2024
|
12
|
Ліцей №52
|
25.03 – 31.03.2024
|
13
|
Заклад загальної середньої освіти №87 імені Ірини Калинець
|
25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
|
14
|
Середня загальноосвітня школа №62
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05.2024
|
Франківський район
|
1
|
Ліцей №2
|
25.03 – 31.03.2024
|
2
|
Ліцей №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів
|
25.03 – 31.03.2024
|
3
|
Ліцей № 17
|
25.03 – 31.03.2024
|
4
|
Початкова школа «Джерельце»
|
25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
|
5
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31
|
9.03 – 17.03.2024 та 6.05.2024
|
6
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36
|
25.03 – 31.03.2024
|
7
|
Ліцей №45
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024
|
8
|
Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола
|
25.03 – 31.03.2024
|
9
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024
|
10
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50
|
18.03 – 24.03.2024
|
11
|
Ліцей №51 імені Івана Франка
|
18.03 – 24.03.2024
|
12
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55
|
25.03 – 31.03.2024
|
13
|
Ліцей №66
|
25.03 – 31.03.2024
|
14
|
Ліцей імені Івана Пулюя
|
25.03 – 31.03.2024
|
15
|
Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса
|
25.03 – 31.03.2024
|
16
|
Ліцей імені Василя Симоненка
|
25.03 – 31.03.2024
|
17
|
Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка
|
4.03 – 10.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
|
18
|
Ліцей «Європейський»
|
25.03 – 31.03.2024
|
19
|
Початкова школа «Школа радості»
|
25.03 – 31.03.2024
|
20
|
Початкова школа «Малюк»
|
25.03 – 31.03.2024
|
21
|
Ліцей «Надія»
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 5.05.2024
|
Сихівський район
|
1
|
Середня загальноосвітня школа №1
|
25.03 – 31.03.2024
|
2
|
Середня загальноосвітня школа №13
|
25.03 – 31.03.2024 та 5.05 – 6.05.2024
|
3
|
Середня загальноосвітня школа №32
|
25.03 – 31.03.2024 та 6.05.2024
|
4
|
Середня загальноосвітня школа №72
|
25.03 – 31.03.2024
|
5
|
Середня загальноосвітня школа №73
|
25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
|
6
|
Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської
|
25.03 – 31.03.2024
|
7
|
Середня загальноосвітня школа №86
|
25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
|
8
|
Середня загальноосвітня школа №90
|
25.03 – 31.03.2024
|
9
|
Ліцей №93
|
25.03 – 31.03.2024
|
10
|
Середня загальноосвітня школа №95
|
25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
|
11
|
Cередня загальноосвітня школа №96 МЖК-1
|
25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
|
12
|
Середня загальноосвітня школа №98
|
25.03 – 31.03.2024
|
13
|
Ліцей «Оріяна»
|
25.03 – 31.03.2024
|
14
|
Ліцей «Інтелект»
|
25.03 – 31.03.2024
|
15
|
Ліцей «Сихівський»
|
25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
|
16
|
Ліцей №80
|
25.03 – 31.03.2024
|
17
|
Початкова школа «Первоцвіт»
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 5.05.2024
|
18
|
Початкова школа «Дивосвіт»
|
22.03 – 27.03.2024 та 2.05 – 8.05.2024
|
19
|
Гімназія «Тривіта»
|
25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
|
20
|
Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія» Бл. Клементія та Андрея Шептицьких
|
25.03 – 31.03.2024
|
Личаківський район
|
1
|
Ліцей №6
|
25.03 – 31.03.2024
|
2
|
Ліцей «Львівський»
|
25.03 – 31.03.2024
|
3
|
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024
|
4
|
Ліцей №8
|
25.03 – 31.03.2024
|
5
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» з різними формами навчання
|
28.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024
|
6
|
Ліцей №21
|
25.03 – 31.03.2024
|
7
|
Ліцей №24 ім. М.Конопницької
|
3.05 – 6.05.2024
|
8
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024
|
9
|
Ліцей №37
|
25.03 – 31.03.2024 та 6.05.2024
|
10
|
Cередня загальноосвітня школа №42
|
25.03 – 31.03.2024 та 6.05.2024
|
11
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024
|
12
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024
|
13
|
Середня загальноосвітня школа №63
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024
|
14
|
Ліцей №70
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 7.05.2024
|
15
|
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №71
|
25.03 – 31.03.2024
|
16
|
Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №82
|
25.03 – 31.03.2024 та 6.05.2024
|
17
|
Ліцей «Просвіта»
|
25.03 – 31.03.2024
|
18
|
Гімназія «Провесінь»
|
25.03 – 31.03.2024
|
19
|
Початкова школа «Дзвіночок»
|
25.03 – 31.03.2024
|
20
|
Загальноосвітня школа «Берегиня»
|
25.03 – 31.03.2024
|
21
|
Підбірцівський ліцей
|
25.03 – 31.03.2024
|
22
|
Лисиничівська гімназія
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024
|
Шевченківський район
|
1
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20
|
25.03 – 31.03.2024
|
2
|
Середня загальноосвітня школа №22 ім. Василя Стефаника
|
25.03 – 31.03.2024
|
3
|
Середня загальноосвітня школа №23
|
25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
|
4
|
Середня загальноосвітня школа №30
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024
|
5
|
Середня загальноосвітня школа №33
|
25.03 – 31.03.2024
|
6
|
Ліцей №38
|
1.05 – 6.05.2024
|
7
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43
|
25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
|
8
|
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44 імені Тараса Шевченка
|
4.03 – 10.03.2024 та 2.05 – 7.05.2024
|
9
|
Середня загальноосвітня школа №41
|
25.03 – 31.03.2024
|
10
|
Початкова школа №53
|
25.03 – 31.03.2024
|
11
|
Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов
|
25.03 – 31.03.2024
|
12
|
Середня загальноосвітня школа №54
|
25.03 – 31.03.2024
|
13
|
Ліцей №57 імені Короля Данила
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024
|
14
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78
|
28.03 – 31.03.2024
|
15
|
Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного
|
4.03 – 10.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024
|
16
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №91
|
25.03 – 31.03.2024
|
17
|
Середня загальноосвітня школа №92
|
25.03 – 31.03.2024
|
18
|
Ліцей №94
|
25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
|
19
|
Середня загальноосвітня школа №97
|
25.03 – 31.03.2024
|
20
|
Середня загальноосвітня школа №99
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024
|
21
|
Середня загальноосвітня школа №100
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024
|
22
|
Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей»
|
25.03 – 31.03.2024
|
23
|
Львівська правнича гімназія
|
25.03 – 31.03.2024 та 1.05 – 7.03.2024
|
24
|
Навчально-виховний комплекс «Школа комп'ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей»
|
25.03 – 31.03.2024 та 1.05 – 7.03.2024
|
25
|
Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги
|
25.03 – 31.03.2024
|
26
|
Великогрибовицький ліцей
|
25.03 – 31.03.2024
|
27
|
Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця
|
25.03 – 31.03.2024
|
28
|
Грядівська гімназія
|
25.03 – 31.03.2024
|
29
|
Зарудцівська гімназія
|
25.03 – 31.03.2024 та 6.05.2024
|
30
|
Малехівська гімназія
|
25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
|
31
|
Малогрибовицька початкова школа
|
25.03 – 31.03.2024
|
32
|
Рясне-Руський ліцей
|
18.03 – 24.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
|
Залізничний район
|
1
|
Ліцей № 15
|
25.03 – 31.03.2024
|
2
|
Ліцей №18
|
25.03 – 31.03.2024
|
3
|
Середня загальноосвітня школа №40
|
25.03 – 31.03.2024
|
4
|
Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанівни з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови
|
25.03 – 31.03.2024
|
5
|
Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв
|
25.03 – 31.03.2024
|
6
|
Середня загальноосвітня школа №60
|
25.03 – 31.03.2024
|
7
|
Ліцей «Гроно»
|
4.03 – 10.03.24 та 2.05 – 7.05.2024
|
8
|
Середня загальноосвітня школа №65
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2023
|
9
|
Середня загальноосвітня школа №67
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2023
|
10
|
Середня загальноосвітня школа №68
|
25.03 – 31.03.2024 та 6.05.2024
|
11
|
Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки
|
25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 7.05.2024
|
12
|
Ліцей №75 ім. Лесі Українки
|
25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
|
13
|
Середня загальноосвітня школа №77 з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності
|
25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 7.05.2024
|
14
|
Львівська гімназія «Євшан»
|
18.03 – 24.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
|
15
|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|
25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
|
16
|
Початкова школа «Арніка»
|
25.03 – 31.03.2024
|
17
|
Початкова школа «Один, два, три»
|
25.03 – 31.03.2024
|
18
|
Початкова школа «Світанок»
|
8.04 – 14.04.2024