Будинок №24 на вул. Стрийській розташований біля Стрийського парку у Львові

Господарський суд Львівської області стягнув із ГО «Львів майбутнього» 216 тис. грн несплаченої орендної плати та неустойки, а також зобов’язав покинути комунальне приміщення. Засновниками цієї громадської організації є колишній працівник ЛМР Остап Кадик та експрацівник Львівської ОВА Віталій Ільницький.

На рішення суду, яке прийняли у вересні 2025 року, першими звернули увагу журналісти Lviv.media. Однак вони не вказали фактичних засновників ГО, яка систематично не платила за оренду півпідвального приміщення (50 м2) на вул. Стрийській, 24, що біля Стрийського парку.

У жовтні 2024 року управління комунальної власності ЛМР припинило договір оренди із ГО «Львів майбутнього», але громадська організація не виплатила заборгованість з орендної плати та неустойку (загалом 216 тис. грн), а також на момент розгляду справи у суді не повернула приміщення за актом повернення.

Цю справу розглянула суддя Уляна Ділай, яка дослідила усі матеріли та аргументи. Представник ГО «Львів майбутнього» не подав відзив на позовну заяву управління комунальної власності ЛМР.

«Відповідач проти наявності заборгованості не заперечив, не спростував доводів позовної заяви, не надав суду належних та допустимих доказів про наявність інших обставин ніж ті, що досліджені в ході судового розгляду. Відповідач також не дотримався свого обов’язку щодо повернення об’єкта оренди та продовжував ним користуватися навіть після припинення договору», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнила позов, стягнувши з ГО «Львів майбутнього» на користь управління комунальної власності ЛМР 108 тис. грн боргу за оренду, 108 тис. грн неустойки, а також відповідача зобов’язали повернути комунальне приміщення, шляхом виселення. Рішення ще можна оскаржити.

За даними аналітичної системи YouControl, засновниками ГО «Львів майбутнього» є Остап Кадик та Віталій Ільницький. ZAXID.NET розповідав, що Кадик є колишнім чиновником Львівської міськради – він майже п’ять років працював в управлінні комунального майна ЛМР. Віталій Ільницький є колишнім провідним спеціалістом департаменту фінансів ЛОДА. У 2021 році він подавав декларацію після звільнення з ЛОДА та декларував вказану ГО.