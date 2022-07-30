Залізничний районний суд Львова призначив умовний термін львівській пенсіонерці Вікторії Вороблевській за допис із виправданням російської агресії в соцмережі «Однокласники».

Як вказано в матеріалах справи, львів’янка Вікторія Вороблевська у квітні 2022 року поширила на своїй сторінці в російській соцмережі «Однокласники» публікацію, що виправдовує збройну агресію РФ проти України з 2014 року. Пост також містив прославляння російської армії, а також самопроголошених псевдореспублік «ДНР» і «ЛНР».

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.436-2 ККУ (поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України,). Під час досудового розслідування Вікторія Вороблевська свою провину визнала та уклала відповідну угоду.

Враховуючи обставини справи, 26 липня суддя Залізничного районного суду Сергій Колодяжний визнав Вікторію Вороблевську винною у поширені матеріалів із виправданням збройної агресії Росії та призначив їй три роки позбавлення волі. Однак суд звільнив львів’янку від відбування покарання, замінивши вирок на рік випробувального терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.