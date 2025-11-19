У гуртожитку №3 передбачається капітальний ремонт

Національний університет «Львівська політехніка» уклав нову угоду на проведення додаткових робіт у гуртожитку №3 на вул. Карпинця, 27. Цього разу вартість підряду становить понад 13 млн грн. Дані про договір оприлюднили 18 листопада на платформі Prozorro, першим про це повідомив Lviv.media.

Це вже другий великий контракт на ремонт цієї будівлі. Перший договір підписали наприкінці вересня на суму 38 млн грн Другий контракт, опублікований 18 листопада, уклали на 13,62 млн грн. Обидва договори підписали з компанією ТОВ «Будівельна фірма “Жовква”, ЛТД».

Загальна вартість другого договору щодо гуртожитку №3 на вул. Карпинця, 27 становить 13,62 млн грн. Частина фінансування надходить у межах державного проєкту Європейського інвестиційного банку «Вища освіта України», іншу частину університет покриває власними грошима.

Із загальної суми 9,57 млн грн передбачено на будівельні роботи, а ще 4,05 млн грн – на обладнання, яке встановлять у приміщенні. Понад 7,26 млн грн профінансують у 2025 році, решта – у 2026 році.

У додатковій угоді прописано перелік робіт, які мають завершити до 12 лютого 2026 року. Найбільш інтенсивні етапи ремонту заплановані на листопад-грудень 2025 року та початок 2026.

В межах проєкту підрядник повинен:

утеплити й оздобити фасади та цоколь;

змонтувати нові алюмінієві конструкції та підвіконня;

встановити пожежні сходи;

відремонтувати й утеплити покрівлю та надбудову;

облаштувати тротуари, доріжки, бордюри та водовідведення;

встановити систему вентиляції та кондиціонування;

виконати роботи з каналізації та водопостачання;

прокласти електромережі;

встановити автоматизовану систему енергомоніторингу.

Підрядник надає банківську гарантію на суму понад 340 тис. грн – це 2,5% вартості договору. Також у документації передбачено штрафи, пеню та право університету розірвати договір у разі порушення умов.

За інформацією порталу YouControl, компанія «Будівельна фірма “Жовква”, ЛТД» працює на ринку понад 30 років. Наприкінці 2022 року її власником став Олег Кузик. Після зміни власника фірма значно активізувалася у сфері державних закупівель. Станом на липень 2025 року вона отримала державних контрактів на 1,32 млрд грн.

Нагадаємо, що фірма відома участю у низці скандальних тендерів на будівництво або ремонт. журналісти неодноразово виявляли, що компанія завищує вартість робіт. Наприклад, фірма планувала ремонтувати Центр комплексної реабілітації «Галичина» на Львівщині на 26 млн дорожче реальної вартості, однак знизила ціну після публікацій журналістів і звернення ГО Transparency International Ukraine.

Також відомо, що директор фірми Олег Кузик ухилився від сплати 8,1 млн грн податків. 27 червня 2025 року слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 212 ККУ. Під час досудового розслідування фірма повністю відшкодувала завдані державі збитки.