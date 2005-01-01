Львівська поліція викрила працівників підприємства на систематичному розкраданні металу

За один раз працівники завантажили на машину 500 кг металу

Львівські правоохоронці викрили групу зловмисників, які причетні до систематичного розкрадання майна підприємства. Їх затримали 1 червня під час чергової крадіжки. Заподіяні збитки оцінили у понад 400 тис. гривень.

За інформацією прес-служби Нацполіції Львівщини, зловмисники за налагодженою схемою викрадали майно одного із публічних акціонерних товариств.

«Група працівників підприємства регулярно вивозила за межі його території відходи виробництва ‒ різноманітні механізми та їхні частини. Опісля їх реалізовували в якості брухту чорних та кольорових металів. Загалом оперативники задокументували незаконне заволодіння майном підприємства на суму більше 400 000 гривень», ‒ повідомили в управлінні захисту економіки у Львівській області.

Трьох чоловіків затримали 1 червня під час транспортування понад 500 кг кольорових металів. Також затримано вантажний автомобіль, яким вони перевозили метал.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка), що передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Поліція встановлює й інших осіб, причетних до скоєння злочину, а також мережу збуту викраденого майна.