Львівське підприємство оштрафують за неоформленого працівника, який загинув на будівництві

Львівське підприємство оштрафують на 96 тис. грн за неналежно оформлені трудові відносини з працівником, який загинув внаслідок нещасного випадку на роботі. Справа дійшла до Верховного суду, який підтримав позицію управління Держпраці.

Як інформує прес-служба відомства, 16 грудня 2017 року загинув різноробочий одного із підприємств, яке виконувало роботи на будівельному майданчику у Львові.

Між підприємством та чоловіком було укладено цивільно-правовий договір, за яким цей працівник виконував роботу різноробочого та розчищав територію від снігу та будівельних матеріалів. Однак чоловік також був зобов’язаний дотримуватися вимог інструкції з охорони праці для підсобного робітника, з якою був ознайомлений під розписку.

«Мав місце факт підміни трудових відносин відносинами цивільно-правового характеру. Відтак, за фактичний допуск працівника до роботи без укладення трудового договору на суб’єкта господарювання було накладено штраф у розмірі 96 тис. гривень», ‒ сказано у повідомленні.

Підприємство оскаржило постанову, справа дійшла до Верховного суду. Суд визнав правомірною постанову про накладення штрафу за недотримання підприємством вимог статті 24 КЗпП України.