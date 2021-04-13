Працівники ЛКП використали техніку не за призначенням і здійняли довкола пил та пісок

Львівські комунальники використали для прибирання вул. Самчука непристосовану для цього техніку. За допомогою підмітальної щітки працівники ЛКП розкидали пісок та пилюку довкола замість того, щоб очистити від них вулицю. За останні три дні це уже другий випадок дивного використання прибиральної техніки, на який звернули увагу користувачі соцмереж.

Курйозний випадок трапився у понеділок, 12 квітня, на вул. Уласа Самчука біля входу у Стрийський парк. Судячи з відео, яке оприлюднив львів’янин Юрій Марушенко, працівники ЛКП намагались підмести пилюку з дороги. Однак замість того, щоб прибрати пилюку з вулиці, її здійняли довкола. Бруд від таких дій комунальників осів на припаркованих автомобілях та тротуарі.

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Працівники ЛКП здійняли пил замість того, щоб його прибрати (відео Юрія Марушенка)

За словами Юрій Марушенка, комунальники швидко відреагували на неякісне прибирання і вимкнули підмітальну машину, а після його звернення на «Гарячу лінію міста Львова» вулицю оперативно прибрали від піску.

Керівник Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля розповів ZAXID.NET, працівники ЛКП, які прийняли рішення підмести вулицю непристосованою для цього технікою, отримали догани. Ділянку, де розпорошився пил, пізніше прибрали порохотягом.

«Вони прийняли помилкове рішення і застосували підмітальну щітку, яку, напевно, в таку суху погоду не треба було застосовувати. Такою щіткою можна підмітати сніг, якщо його небагато, чи листя. Можна навіть і порох підмітати, але не в таку суху погоду, а тоді, коли він змочений і не утворює куряви», – каже Андрій Зозуля.

Зазначимо, що це вже другий подібний випадок у Галицькому районі, коли замість прибирання пилу його розкинули довкола. У суботу львів’янка зафіксувала на відео, вуличний як порохотяг забруднив вулицю замість того, щоб її очистити.