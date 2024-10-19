Громадянин Британії виїжджав з України в Польщу

Львівські прикордонники виявили в особистих речах громадянина Великої Британії старовинну ікону, повідомляє Західне управління ДПСУ.

Чоловік перетинав українсько-польський кордон поїздом «Київ - Перемишль». Ікону знайшли в його особистих речах під час контролю прикордонники і митники.

На іконі розміром 20 на 25,5 см зображені лики святих. Чи має вона культурну або історичну цінність, невідомо. Це має встановити експертиза, для якої ікону в іноземця вилучили працівники львівської митниці.

Цінність ікони - невідома, її вилучили для експертизи (фото ДПСУ)