Філарет Колесса започаткував українське етнографічне музикознавство

Державний архів Львівської області оцифрував і виклав у відкритий доступ особову справу музикознавця Філарета Колесси. Документ датується 29 серпня 1941 року – періодом, коли Львів був під нацистською окупацією. У цей час він викладав у Львівському університеті та очолював наукові установи.

Бланк особової справи відділу освіти і науки Дистрикту Галичина дублюється німецькою, українською та польськими мовами, містить детальні відомості про біографію і професійну діяльність Філарета Колесси, зокрема педагогічну. В анкеті він зазначає, що дуже добре володіє українською і польською, добре – німецькою та на шкільному рівні – російською.

«У графі про місце праці на 20 червня 1941 року вказано “член Української Академії наук, керівник Інституту фольклористики, професор Львівського університету, завідувач кафедри фольклористики, директор Львівського етнографічного музею”», – пише ДАЛО.

Філарет Колесса народився 17 липня 1871 року у сім’ї греко-католицького священника. У документі композитор вказує місце народження с. Татарське (тепер – це с. Піщани біля Стрия). Хоча офіційні біографії іноді зазначають місто Добромиль чи Стрий.

Майбутній фольклорист, етнограф, музикознавець і літературознавець, композитор Філарет Колесса вчився в гімназії у Стрию, на теологічному факультеті Віденського університету, філософському факультеті Львівського університету. Науковий ступінь доктора філології здобув у Віденському університеті (1918).

Представники української інтелігенції 1898 року. Філарет Колесса другий зліва у третьому ряді (фото з Вікіпедії)

Здобув спеціальність «класична філологія» з українською та польською мовами викладання. Свою педагогічну діяльність розпочав в академічній гімназії у Львові (1898-1900). Потім рік працював у Стрию та шість років у Самборі. Після цього повернувся до Львова, де впродовж 22 років був професором в академічній гімназії. В кінці навчального 1929 року звільнився за власним бажанням.

«Як зазначено в документі, станом на 31.08.1939 року за свою працю він отримував 565 злотих, що відповідало посадовому окладу професора», – коментує головний спеціаліст організаційно-аналітичного відділу ДАЛО Володимир Ведміцький.

Особова справа також засвідчує, що академік не був членом політичних партій, не належав до жодних організацій. Детальніше ознайомитися з особовою справою Філарета Колесси можна за посиланням.

Одне з видань науковця Філарета Колесси

Філарета Колессу називають засновником українського етнографічного музикознавства. Під час експедицій селами України він збирав фольклор, займався обробками народних пісень, досліджував їхню ритміку та писав хорові твори.