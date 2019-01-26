Львівський музей оголосив про збір коштів на збереження колекції гербарію

Усі, хто перерахує музею не менше 50 грн, отримають шанс виграти подарунковий набір із настільною грою та книжкою

Львівський природознавчий музей збирає кошти на збереження колекції зразків гербарію. Серед усіх, хто пожертвує музею не менше 50 грн, розіграють кілька подарункових наборів, в які входять настільна гра, розмальовка, акварельний принт, збірник завдань для дітей та книги про оборону Луганського аеропорту. Про збір коштів 25 січня повідомив працівник музею Андрій Новіков.

«Хто був у нас в музейному гербарії, знає в яких жахливих папках зберігаються окремі зразки. Особливо прикро дивитися на зразки, яким понад сто років – ще задовго до нас їх передали на зберігання до фондів Музею. Останнім часом я займався виготовленням нових папок, однак з огляду на загальну скрутну ситуацію, нам банально не вистачає коштів на закупівлю необхідної кількості картону та мотузок. Наявних коштів заледве вистачає на мінімальне опалення і не факт, що вистачить на необхідну подальшу термічну обробку гербарних фондів», – розповів Андрій Новіков.

Зважаючи на недостатню кількість коштів, він вирішив звернутися за допомогою до відвідувачів. Кожен, хто перерахує музею не менше 50 грн візьме участь у розіграші подарункового набору на тему ботаніки.

«Щоб хоч якось віддячити вам за вашу підтримку і додати трішки азарту, ми вирішили організувати благодійну лотерею і розіграти десять унікальних комплектів «Місії гербарного дослідника». «Місія гербарного дослідника» – це вавбокс, що включає в себе один примірник гри «Ботобатл», одну розмальовку «Невидимі види», акварельний принт з одним з рідкісних аконітів українських Карпат, набір завдань для маленьких дослідників природи і ще дещо цікаве», – написав працівник музею.

Чим більшою буде сума пожертви, тим вищими будуть шанси на отримання цього набору: за кожні додаткові 50 грн пожертви ім'я того, хто перерахував кошти, ще раз вписуватиметься у список людей, які братимуть участь у фінальному розіграші. Тобто при перерахунку 100 грн ім'я вписуватиметься двічі. Розіграш наборів відбудеться першого березня.

Кошти для збереження колекції гербарію просять надсилати на картку Андрія Новікова (ПриватБанк 5363 5423 0557 7950).