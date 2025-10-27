Сихівський районний суд Львова виніс вирок мобілізованому чоловіку, який відмовився проходити військову службу. Раніше суд звільнив його від кримінальної відповідальності за СЗЧ для проходження служби, але обвинувачений заявив, що немає бажання служити. Суд призначив йому три роки тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2025 року, Василь М. у квітні 2024 року пройшов ВЛК, був визнаний придатним до військової служби у ДШВ. Мобілізований відмовився від повістки на відправку до військової частини та не поїхав у вказане місце, покинувши пункт збору. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

У суді обвинувачений, який має статус військовослужбовця, визнав свою провину та пояснив, що Костопільський районний суд Рівненської області у жовтні 2025 року закрив справу та звільнив його від кримінальної відповідальності за СЗЧ для продовження військової служби. Василь М. заявив, що немає бажання проходити військову службу та готовий нести покарання за ухилення від призову.

Суддя Оксана Беспальок дослідила усі матеріали та аргументи сторін, призначивши Василю М. покарання – три роки тюрми за ухилення від призову під час мобілізації. Вирок ще можна оскаржити.