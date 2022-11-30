Шевченківський районний суд Львова зобов'язав чоловіка, який спалював суху траву на території гаражного кооперативу та спричинив пожежу, виплатити 134,6 тис. грн компенсації за роботу пожежників. Відповідач не прийшов на засідання, тому суд ухвалив заочне рішення без його участі.

Як вказано у рішенні суду від 11 листопада, у березні 2022 року до ДСНС Львівщини надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території автогаражного кооперативу. Назву та адресу кооперативу у судовому реєстрі приховано, але оскільки справу розглядав львівський суд, то випадок, ймовірно, трапився у Львові. Встановлено, що пожежа виникла через спалювання сухої трави Володимиром Трофінюком. Вогонь знищив сміття, суху траву та речі побутового вжитку в одному з гаражів.

Через самовільне спалювання трави, Володимиру Трофінюку виписали 3060 грн штрафу, які він не сплатив.

Прокуратура подала позов в інтересах ДСНС Львівщини про стягнення 134,6 тис. грн компенсації з Володимира Трофінюка. На судове засідання відповідач не з'явився, хоча був повідомлений про розгляд справи. Відтак суд заслухав справу без участі відповідача та ухвалив заочне рішення.

Суддя Руслан Єзерський повністю задовольнив позовні вимоги керівника Галицької районної прокуратури Львова та зобов'язав Володимира Трофінюка сплатити 134 650 грн на користь пожежників та ще 2,4 тис. судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 30 днів з дня його проголошення. Воно також може бути оскаржене в апеляційному суді.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року львівський суд вперше в Україні прийняв рішення про стягнення 134 тис. грн з палія трави на користь пожежників.