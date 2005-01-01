Львівський театр «І люди, і ляльки» отримав гран-прі на фестивалі у Білорусі

Колектив театру під час нагородження у Мінську

Вистава львівського театру «І люди, і ляльки» відзначена гран-прі на міжнародному фестивалі батлейкових та лялькових театрів «Нябёса», що відбувався у Білорусі. Про це повідомила прес-служба ЛМР.

До Мінська на IV Міжнародний Різдвяний фестиваль з’їхалися 18 колективів із семи країн — Великобританії, Литви, Німеччини, України, Естонії, Росії та Білорусі. Від України учасниками були київський театр ляльок «ПараШут», Закарпатський обласний театр ляльок та Львівський театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки».

На фестивалі представили 19 вистав. Професійне журі обирало переможців у номінаціях «За найкращу виставу» (Гран-прі), «За найкращий дебют», «За найкраще розкриття духовно-морального змісту вистави» і «За найкраще акторське виконання».

«Не тільки для себе, але й для вас, для Львова привезли відзнаку - ГРАН-ПРІ за виставу «Скинія златая». Чарівна скринька, що збирає скарби та ділиться тими скарбами з іншими», - написали актори на сторінці театру у мережі Facebook.

фото зі сторінки театру у мережі Facebook

Гран-прі отримала вистава для дітей і дорослих «Скинія златая». Режисер Роман Козак разом з художником Ельвірою Босович поставили вертепне дійство у шопці. Це синтез стилістики Сергія Параджанова та Марії Приймаченко. Обрамлювали постановку давньою піснею, яку Україною збирала акторка театру Людмила Зборовська.