Патрульний оформив ДТП, яку вчинив митник, на знайомого

Прокуратура і Державне бюро розслідувань повідомили про підозру львівському патрульному поліцейському, який підробив адміністративний протокол про ДТП, аби допомогти нетверезому митнику Володимиру Багрію уникнути відповідальності за ДТП. Після розголосу патрульного звільнили з роботи.

Як повідомила пресслужба ДБР, 24 червня головний державний інспектор Волинської митниці Володимир Багрій за кермом кросовера Citroen DS4 врізався у відбійник на трасі у Львівській області. Митник був з ознаками сильного алкогольного сп’яніння та не міг відповісти на жодне з питань очевидців аварії. Поруч з пасажирським кріслом в авто митника лежала порожня пляшка з-під віскі.

На місце ДТП прибув патрульний, який встановив факт порушення, але погодився на прохання митника «прикрити» його і склав протокол про адмінпорушення на його знайомого, який також приїхав на місце ДТП. Потім патрульний підробив адмінпротокол, утім це порушення викрили слідчі ДБР.

Після того, як відео з п’яним митником набуло розголосу в соцмережах, Володимира Багрія звільнили з роботи. Посади також втратили двоє патрульних, які прибули на місце ДТП.

Слідчі повідомили патрульному про підозру в службовому підробленні за ч. 1 ст. 366 ККУ.

Додамо, що після звільнення Сокальський районний суд визнав 43-річного Володимира Багрія винним у вчиненні ДТП та оштрафував його на 850 грн.