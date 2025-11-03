Дискусія відбудеться 5 травня в публічноісторичному просторі «Після тиші» на вул. Гребінки, 6 у Львові

У середу, 5 листопада, у Львові відбудеться дискусія за участі мисткині Лії Достлєвої та директорки Музею воєнного дитинства в Україні Світлани Осіпчук про український Схід, а також презентація книги «Свідок жовтих хризантем». Модеруватиме подію історик Андрій Усач.

«Як сьогодні говорити про український Схід? Чи можлива розмова про нього не лише як про простір втрати – недосяжний дім, територію бойових дій чи екзотичний край, заселений дивними, міфологізованими істотами? Чи можемо ми сьогодні знайти інші слова, іншу мову, яка дозволить згадати – не забуваючи, не викреслюючи жахіття останніх одинадцяти років – український Схід як тло звичайних людських історій і пересічних подій? Ми спробуємо поговорити про те, якою – і чи взагалі – може бути сьогодні розмова про український Схід», – повідомили організатори.

В межах дискусії презентують книгу, текти для якої склала Анна Костенко, а ілюстрації створила Олександра Чеснова.

Дискусія відбудеться в середу, 5 листопада, о 18:00 в публічноісторичному просторі «Після тиші» на вул. Гребінки, 6 у Львові. Модеруватиме розмову історик та співзасновник простору Андрій Усач.