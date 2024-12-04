На Львівщині правоохоронці викрили злочинну схему, учасники якої за допомогою фішингових сайтів крали гроші з рахунків людей. Вони пропонували отримати допомогу від держави та відомого БФ, але для цього люди на фейкових сайтах мали вказувати номери банківських карток та паролі до них.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура 4 грудня, шахрайську схему організував львів’янин, залучивши ще п’ятьох своїх знайомих. Вони крали гроші користувачів соцмереж за допомогою фішингових сайтів. Людям у соцмережах пропонували отримати нібито грошову допомогу від держави та відомого благодійного фонду за умови введення особистих даних для авторизації в онлайн-банкінгу користувача.

Людей перенаправляли на фейкові сайти, які імітували сайти офіційних фінансових установ, де вони вказували номери банківських карток, паролі, логіни до своїх облікових записів. Шахраї отримували доступ до банківських акаунтів та перераховували гроші на підконтрольні їм рахунки. За ці викрадені гроші згодом купували криптовалюту. За попередніми даними, у такий спосіб учасники схеми викрали близько 800 тис. грн.

Шістьом учасникам злочинної групи повідомили про підозри у шахрайстві (ч. 5 ст. 190 КК України) та чотирьом із них пособництво несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж (ч. 2 ст. 361 КК України). Крім цього, одному чоловіку інкримінують створення злочинної організації та керівництво такою (ч. 1 ст. 255 КК України), решті співучасників – участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 КК України). Слідство триває.