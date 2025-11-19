До акції можна долучитись до 28 листопада

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла організували акцію «Благодійна цеглинка». Львівʼян закликають стати помічниками Миколая для дітей полеглих військових. Про акцію повідомили у Львівській міськраді.

На кожній цеглинці зазначений перелік необхідних канцелярських товарів. Також там є QR-код, за допомогою якого можна долучитися до акції.

«Напередодні свята Миколая Чудотворця діти отримають свої довгоочікувані подарунки. Щиро запрошуємо стати помічниками святого Миколая – нехай наше тепло у цей непростий час викликів зігріває любов’ю кожне серце, яке є поруч», – запрошують у гарнізонному храмі.

Благодійна акція триватиме до 28 листопада.