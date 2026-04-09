Львів’янин Богдан Павлюх посів перше місце у конкурсі «Кращий сомельє України-2026». Ця перемога є найвищим професійним визнанням у галузі та дає право представляти Україну на міжнародній арені. Про це у четвер, 9 квітня, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Конкурс асоціація сомельє України проводить впродовж 20 років. Це головна професійна подія в галузі, участь у ній беруть сомельє з усієї України. «Кращий сомельє України» відповідає міжнародним стандартам, а його учасники повинні продемонструвати як практичні, так і теоретичні знання.

Зокрема, конкурсанти повинні скласти теоретичний блок англійською мовою та продемонструвати практичні навички. У фіналі оцінюється вміння сомельє виходити з нестандартних ситуацій.

Цього року у півфіналі змагалися 12 учасників із різних міст України. До фіналу увійшли ще двоє львів’ян, а перемогу у конкурсі здобув Богдан Павлюх.

«Підготовка тривала два місяці: щодня я приділяв навчанню по п’ять годин, відпрацьовуючи як практику, так і складну теорію. Світ вина не стоїть на місці, і щоб розвивати культуру споживання у Львові, ми маємо постійно бути в тонусі», – розповів Богдан Павлюх.

За словами Богдана Павлюка, розвиток ринку неможливий без підвищення особистих стандартів сомельє.