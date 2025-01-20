Львівський апеляційний суд призначив 4 роки тюрми львів’янину, який за 2000 доларів намагався підкупити начальника слідчого відділу поліції, щоб його син уник кримінальної відповідальності. Спершу львів’янину призначили 12,7 тис. грн штрафу, але прокуратура домоглась реального ув’язнення.

Як повідомляв ZAXID.NET, у липні 2024 року львів’янину Ігорю Пеленичці винесли вирок за спробу підкупити начальника слідчого відділу поліції. Він запропонував начальнику слідства 2000 доларів хабаря за вирішення питання про закриття кримінального провадження щодо його сина за ч.1 ст.309 ККУ (зберігання наркотиків без мети збуту). Личаківський райсуд призначив Пеленичці 12,7 тис. грн штрафу.

Прокуратура не погодилась із вироком суду та подала апеляцію. У вироку апеляційного суду, який оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2025 року, вказано, що, на думку прокурора, суд першої інстанції зробив невідповідні висновки та неправильно кваліфікував дії обвинуваченого за ч.1 ст.369 ККУ замість ч.3 ст.369 ККУ. Суд змінив кваліфікацію, бо обвинувачений стверджував, що він не знав, яку саме посаду займає поліцейський, а його службовий кабінет не мав таблички із назвою посади. Тому суд виключив «ознаку надання хабаря особі, яка займає відповідальне становище».

У матеріалах справи є фрагменти розмов між обвинуваченим та начальником слідства, де на питання поліцейського, чи хоче той, щоб він сприяв щодо прийняття рішення, останній відповів: «Виходить, що так, бо ви тим керуєте...». Прокурор вважає, що це свідчить про те, що обвинувачений знав, що поліцейський займає керівну посаду. Під час розмови Ігор Пеленичка також сказав: «Прошу вас, щоб ви помогли, чи щоб дали вказівку, щоб хтось інший поміг...».

Цю справу розглянула колегія у складі таких суддів: Альберт Белена, Василь Головатий, Оксана Маліновська-Микич. Дослідивши усі матеріали та аргументи сторін, судді скасували вирок першої інстанції, який передбачав покарання у вигляді штрафу, та ухвалили новий вирок, яким обвинуваченому призначили 4 роки тюрми без конфіскації майна. 2000 доларів хабаря конфіскують у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.