Львів'янин запропонував поліцейському 2000 доларів хабара, щоб відкупити сина від криміналу

Личаківський районний суд Львова виніс вирок львів’янину Ігорю Пеленичці, який пропонував хабар 2 тис. доларів начальнику слідчого відділу поліції у Львові, щоб відкупити від кримінальної відповідальності свого сина. Чоловіка визнали винним та присудили штраф 12 750 грн.

За матеріалами справи, у березні 2018 року Ігор Пеленичка прийшов до службового кабінету Личаківського відділу поліції у Львові, у якому перебував начальник слідчого відділу, якого обвинувачений особисто не знав та сприйняв як працівника відділу у справах неповнолітніх. Львів’янин запропонував начальнику слідства 2000 доларів хабара за вирішення питання про закриття кримінального провадження щодо його сина за ч.1 ст.309 ККУ (зберігання наркотиків без мети збуту).

Поліцейський грошей не взяв, а звернувся з рапортом про скоєння злочину. Пропозицію хабара зафіксували на відео під час негласних слідчих дій. Львів’янина затримали одразу при виході з кабінету поліцейського.

Суд встановив, що обвинувачений скоїв кримінальне корупційне правопорушення з метою незаконного звільнення сина від кримінальної відповідальності, в той же час в судовому засіданні встановлено, що син не скоював кримінальне правопорушення, оскільки кількість вилучених наркотичних засобів у нього не була достатня для кримінальної відповідальності.

Суддя Сергій Гирич визнав Ігоря Пеленичку винним у пропозиції хабара (ч. 1 ст. 369 ККУ) та обмежився покаранням у вигляді штрафу 12750 грн. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.