Державні служби прийняли інформацію про вигадану людину і внесли її у реєстри

Прокуратура Львівської області передала до суду справу 39-річного львів’янина, який підробив документи та зареєстрував фірму на людину, якої не існує. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівщини.

Спочатку, як встановило слідство, львів’янин подав у міграційну службу вигадані дані для отримання нового паспорту на заміну буцімто загубленому. Потім таким же чином він отримав ідентифікаційний код і закордонний паспорт. Таким чином, в державних реєстрах з’явилась інформація про неіснуючу людину.

За фальшивими документами обвинувачений зареєструвався як фізична особа підприємець і відкрив банківські рахунки, через які легалізував незаконно отримані гроші. Слідство встановило факт легалізації понад 500 тис. грн.

Львів’янину інкримінують використання підроблених документів, вчинення незаконних дій із засобами доступу до банківських рахунків, використання підроблених документів і легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом. За чотирма статтями Кримінального кодексу йому загрожує штраф і до шести років позбавлення волі.