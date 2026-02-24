Смертельна аварія сталася на вулиці Обʼїзній в селі Прилуцьке

Вранці 24 лютого на вулиці Обʼїзній в селі Прилуцьке сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій автомобіля Peugeot. Про це повідомила пресслужба поліції Волинської області.



За даними слідства, автомобіль Peugeot та вантажівка MAN зіткнулися близько 10:00. Водій легковика від отриманих травм загинув на місці. Його особу встановили – це 54-річний мешканець Львова. Водночас водій вантажівки не постраждав.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.