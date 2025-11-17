Степан Куйбіда повідомив, що повертається до Львова, однак не уточнив, що планує робити далі

Степан Куйбіда більше не перший заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації. Голова ОВА Вʼячеслав Негода повідомив, що 17 листопада підписав розпорядження про його звільнення.

Водночас очільник області повідомив, що Степан Куйбіда звільнився за власним бажанням.

«Хочу одразу розставити всі крапки, щоб не було вигадок і зайвих версій: рішення про звільнення – його власне, усвідомлене і спокійне. Ніяких прихованих мотивів, ніяких закулісних історій – тільки вибір людини, яка знає, куди хоче рухатися далі і де має перебувати у цей час», – зазначив Вʼячеслав Негода.

Пост про останній робочий день зробив і Степан Куйбіда на своїй сторінці у фейсбуці. У ньому він подякував колегам за співпрацю, однак поки що не оголосив про майбутні плани.

«Поки – повертаюся додому. Новий статус сім’янина, любов до рідного Львова і розуміння того, що я для нього можу зробити більше, дають старт новому етапу мого життя у всіх сенсах. Щоб розвіяти будь-які теорії: політичних амбіцій не маю. Крапка. Але маю багато ідей, час яких настав. Про всі досягнення за майже 10 років, а також плани на майбутнє буду розповідати згодом», – написав Степан Куйбіда ввечері 17 листопада.

Нагадаємо, Степан Куйбіда працював першим заступником голови Тернопільщини трохи більше року – від вересня 2024. До цього він очолював департамент економічної політики Львівської ОВА.