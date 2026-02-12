Обвинувачена била дитину через те, що та постійно плакала

Личаківський районний суд Львова 11 лютого ухвалив вирок 21-річній обвинуваченій Ганні Кравчишин, яка під час лікування у лікарні побила свого тримісячного сина. У результаті дитина померла, не доживши до року. Жінку визнали винною у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень дитині та призначили вісім років тюрми. Про завершення розгляду справи повідомили на сторінці суду.

За матеріалами справи, обвинувачена у період з жовтня до листопада 2024 року, перебуваючи у медичному закладі, умисно застосовувала фізичне насильство до свого тримісячного сина, який постійно плакав.

«Зокрема, жінка неодноразово трясла дитину, після чого кидала її у колиску з металевими бортиками. Внаслідок цих дій немовля зазнало тяжких тілесних ушкоджень головного мозку, що становили небезпеку для життя. Надалі в дитини розвинулися тяжкі ускладнення», – йдеться в повідомленні суду.

Крім того, встановлено факт заподіяння дитині тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості у вигляді переломів плечової кістки та ключиці.

Унаслідок отриманих травм стан здоров’я хлопчика значно погіршився. У вересні 2025 року дитина померла у медичному закладі, не доживши чотирьох днів до одного року.

У судовому засіданні обвинувачена визнала свою вину та розкаялася. Вона зазначила, що не мала досвіду материнства та підтвердила, що застосовувала фізичну силу до дитини.

Суд визнав Ганну Кравчишин винною у заподіянні тяжких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень синові та призначив їй покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Вирок ще не оприлюднений у судовому реєстрі, він може бути оскаржений.

У прокуратурі Львівщини уточнили, що 21-річна жінка проживала у Дрогобичі в Соціальному центрі матері та дитини. Працівники установи звернули увагу, що хлопчик погано набирає вагу і скерували матір у районну лікарню на обстеження. Звідти дитину госпіталізували у львівську лікарню для продовження лікування, де хлопчик перебував у спільній палаті з мамою, там і відбулося побиття.