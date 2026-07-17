Михайло Федоров та Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зміна керівництва Міністерства оборони України не матиме істотного впливу на стратегію країни у війні проти Росії. Про це він сказав у коментарі німецькому інформагентству dpa.

Коментуючи раптову відставку Михайла Федорова після шести місяців роботи на посаді міністра оборони, Рютте заявив, що очікує на «незмінність» курсу Сил оборони України. За його словами, нині українські військові «діють набагато краще» на передовій, ніж на початку року.

Рютте зазначив, що російська армія просувається дуже повільно, а Україна змогла провести контрнаступ у деяких районах. Також, за його даними, щомісяця Росія втрачає від 25 тис. до 35 тис. солдатів на фронті.

Окрім цього, Україна продовжує завдавати ударів углиб території Росії, уражаючи енергетичну інфраструктуру та промислові бази ворога.

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«У мене були добрі робочі стосунки з Михайлом Федоровим. Я бажаю йому всього найкращого, і його наступник, без сумніву, продовжить цей курс», – сказав генсек.

Нагадаємо, увечері 15 липня Михайло Федоров публічно підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України. Цьому передували повідомлення народних депутатів і медіа про те, що президент Володимир Зеленський планує внести кандидатуру вже ексміністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду глави Міноборони.

За словами Федорова, президент ухвалив рішення про його звільнення через блокування реформ та ініціатив із боку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Рішення президента звільнити Федорова викликало низку протестів у різних містах України. Уранці та ввечері 16 липня молодь, ветерани, громадські активісти та інші учасники акцій вимагали повернути Михайла Федорова на посаду та звільнити Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зазначимо, 16 липня був останній день роботи Верховної Ради перед 30-денними канікулами. Народні депутати призначили прем’єр-міністром України Сергія Корецького та затвердили склад нового уряду. Водночас посади міністра оборони та міністра закордонних справ, які має подати президент, досі вакантні.

Згодом Володимир Зеленський повідомив, що висуне кандидатуру генерал-майора СБУ Євгенія Хмари на посаду очільника Міноборони, а поки він перебуватиме у статусі виконувача обовʼязків.