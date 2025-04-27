Марко Рубіо вважає, що Трамп ще не вичерпав дипломатичні спроможності

Президент США Дональд Трамп досі не задіював інструмент посилення санкційних обмежень проти Росії, бо «необхідно розмовляти з обома сторонами конфлікту». Трамп ще не вичерпав дипломатичні можливості, заявив у неділю, 27 квітня, державний секретар США Марко Рубіо.

В ефірі NBC News Рубіо відповів на запитання щодо можливості запровадити нові санкції США проти Росії через агресію проти України. На його думку, для посилення санкцій «ще не час».

«Ми не вводили санкції проти Росії, оскільки сподіваємося зблизити сторони, що конфліктують. Щойно ви почнете робити подібні речі (запроваджувати санкції — ред.) ви вже прирекли себе на ще два роки війни, і ми не хочемо, щоб це сталося... Ніхто, крім нас, не говорить з обома сторонами. І ніхто більше у світі, крім президента, не може цього досягти», – сказав Рубіо.

За словами держсекретаря, запровадження санкцій проти Росії є «великою відповідальністю», і тому США хочуть переконатися, що вичерпали всі варіанти для досягнення миру.

Марко Рубіо також заявив, що найближчий тиждень буде «критично важливим» для США щодо того, чи продовжувати посередництво щодо врегулювання російсько-української війни. Щодо цього він висловив стриманий оптимізм.

«Нам потрібно почати. Я думаю, що це буде дуже критичний тиждень. Це буде справді важливим тижнем, коли ми маємо вирішити, чи хочемо ми продовжувати займатися цією справою, чи настав час зосередитися на якихось інших питаннях», – сказав Рубіо.

Нагадаємо, 24 квітня президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання, чи розгляне він додаткові санкції проти Росії, заявив, що «відповів би на це запитання через тиждень», оскільки хоче зрозуміти, чи «буде у США угода». Водночас він наголосив, що «щось трапиться», додавши, що чинить на Росію «великий тиск, який не можна уявити».

Втім, вже 26 квітня після зустрічі з Володимиром Зеленським у Ватикані Трамп поставив під сумнів наміри Путіна досягти миру в Україні. Тоді він порушив перспективу введення нових санкцій проти РФ після масованої атаки на Київ.