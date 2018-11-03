Матч «Чорноморець» - «Зоря» відбудеться без глядачів, бо поліція не змогла гарантувати безпеку

На попередніх матчах одеситів відбулися масові грубі порушення правил поведінки глядачів

Матч Української прем’єр-ліги «Чорноморець» - «Зоря» в Одесі відбудеться без глядачів оскільки правоохоронці не змогли надати гарантії безпеки для глядачів

Як інформує офіційний сайт ФК «Чорноморець», під час двох попередньої матчів за участю команди на домашній арені «моряків» відбулися масові грубі порушення правил поведінки глядачів.

Правоохоронні органи України не можуть надати гарантії безпеки при проведенні чергового поєдинку на стадіоні «Чорноморець». У зв'язку з тим, з огляду на рекомендації керівних футбольних організацій, прийнято рішення матч 14-го туру чемпіонату Української Прем'єр-ліги «Чорноморець» - «Зоря» провести без глядачів.

Зазначимо, що черговий, 14-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги подарує багатомільйонній армії уболівальників національне дербі між донецьким «Шахтарем» та київським «Динамо». У суботу, 3 листопада, «Шахтар» і «Динамо» зійдуться на стадіоні «Металіст» у Харкові (гру о 17:00 покаже телеканал «Футбол 2»).

У перший ігровий день туру також зіграють ФК «Маріуполь» і ФК «Арсенал-Київ» (14.00, «Футбол 2») та донецький «Олімпік» і львівські «Карпати» (19:30, «Футбол 2»).

У неділю, 4 листопада, зустрінуться ФК «Олександрія» і чернігівська «Десна» (14.00, «Футбол 1»), ФК «Львів» і полтавська «Ворскла» (17:00, «Футбол 1»), одеський «Чорноморець» і луганська «Зоря» (19:30, «Футбол 1»).

Турнірне становище: «Шахтар» - 34 очки, «Динамо» - 29, «Олександрія» - 26, «Ворскла» - 21, «Львів» - 17, «Маріуполь» - 17, «Десна» - 16, «Зоря» - 15, «Олімпік» - 15, «Карпати» - 13, «Чорноморець» - 9, «Арсенал-Київ» - 7.