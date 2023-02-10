Монастириський райсуд оштрафував матір підлітки, яка вирішила розіграти поліцію. Дівчина зателефонувала на 102 і задля жарту повідомила, що начебто стала очевидицею масової бійки. Оскільки дівчині ще немає 16 років, адмінпротокол склали на її матір.

Як йдеться у постанові Монастириського райсуду, інцидент стався вночі 3 січня. Підлітка, яка в цей час перебувала в гостях у знайомого та вживала алкоголь, вирішила задля жарту розіграти поліцію. Вона зателефонувала на 102 і повідомила, що біля однієї з заправок в Монастириськах б'ються шестеро невідомих їй чоловіків.

Незабаром поліція встановила особу заявниці. Нею виявилась дев'ятикласниця з Дубенківської ЗОШ. Оскільки дівчині ще немає 16 років, адмінпротокол за неналежне виховання доньки склали на її матір. На судове засідання жінка не прийшла, тож справу розглядали без неї.

Суддя Юлія Гудкова визнала жінку винною у порушенні ч.3 ст. 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обов'язків) та призначила їй 850 грн штрафу. Крім того, обвинувачена повинна заплатити 536 грн судового збору. Наразі постанова не набрала законної сили, жінка ще має час, аби оскаржити її в апеляційному суді.