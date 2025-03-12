Компанія продовжить надавати Україні супутникові знімки для розвідки

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies, яка нещодавно закрила доступ Україні до своїх супутникових знімків, зняла це обмеження та відновила свої послуги для українських користувачів. Про це у середу, 12 березня, повідомив «Мілітарний» із посиланням на українських користувачів сервісу.

11 березня компанія відновила для України програму Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD) від американського уряду. Програма надає доступ до комерційних супутникових знімків, які зібрав уряд США.

Відновлення послуг для українських користувачів відбулося через п’ять днів після того, як США закрили Україні доступ для своїх розвідданих. Зазначимо, зокрема тоді йшлося про супутникові знімки про результати уражень на території Росії. Тоді Maxar закрили Україні доступ до супутникових знімків, аргументуючи це «адміністративним запитом».

Втім, доступ до супутникових світлин Maxar відновила після переговорів української та американської делегації у Саудівській Аравії, за результатами якої США погодилися відновити надання військової допомоги Україні та розвідувальних даних. У середу, 12 березня, директорка національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила скасування обмежень на передачу американських розвідданих.

Зауважимо, компанія Maxar з початку повномасштабної війни Росії проти України є одним із найбільших постачальників комерційних супутникових знімків для України про пересування російських окупантів, їхню дислокацію, а також результати українських атак углиб Росії.