Майно підозрюваного в корупції директора Львівського бронетанкового заводу передали АРМА

Агентство управлятиме активами Романа Тимківа до завершення розгляду його справи судом

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 17:343230

До теми

Майно підозрюваного в корупції директора Львівського бронетанкового заводу передали АРМА
фото Павла Паламарчука/ZAXID.NET
Роман Тимків на фоні несправних двигунів до танків, які закупив ЛБТЗ

Майно директора Львівського бронетанкового заводу (ЛБТЗ) Романа Тимківа, якого НАБУ підозрює у розтраті 28,5 млн шляхом підміни нових двигунів В-46-6 до танків Т-72 на старі, подекуди несправні, на час розгляду справи у суді передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомило видання «Слово і діло», посилаючись на ухвалу Солом'янського районного суду Києва.

Рішенням суду в управління АРМА передали земельну ділянку, квартиру та нежитлове приміщення Романа Тимківа, а також його корпоративні права у шести компаніях, зокрема 100% статутного капіталу ТОВ «Водне плесо»; 100% статутного капіталу ТОВ «Нікра Груп ЛТД»; 100% статутного капіталу ТОВ «Плюс 999»; 50% статутного капіталу ТОВ «Прикарпатська кераміка»; 49,99% статутного капіталу ТОВ «ВП Калуський Бровар» та 20% статутного капіталу ТОВ «Мережа супермаркетів "Плюс Бонус"».

Окрім того, як встановив ZAXID.NET, іншою ухвалою Солом'янського районного суду Києва в управління АРМА передано також арештоване майно іншого підозрюваного у цій справі Артема Степаненка, який є бенефіціарним власником компанії ТОВ «Булет Лайн». Саме у цієї компанії ЛБТЗ придбав несправні двигуни до танків. Зокрема АРМА управлятиме квартирою Артема Степаненка та його корпоративними правами: 99% статутного капіталу ТОВ «Булет Лайн»; 100% статутного капіталу ПП «Семерам груп»; 100% статутного капіталу ТОВ «Соурс Україна»; та 33% статутного капіталу ТОВ «Соурс».

Агентство розшуку та управління активами АРМА – це державна структура, у тимчасове управління якої передають арештовані активи, які фігурують у кримінальних справах, для того, щоб не допустити їх здешевлення.

Нагадаємо, директора ЛБТЗ Романа Тимківа та його заступника Олега Ткаченка затримали 14 липня 2017 року. Їм та ще трьом посадовцям ЦБТУ ЗСУ інкримінували розтрату коштів в особливо великих розмірах шляхом підміни нових двигунів до танків на старі. Cправу кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Через кілька днів суд відсторонив Романа Тимківа від посади та обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак директор вийшов на волю під заставу у 2 млн грн та скликав прес-конференцію на підприємстві, під час якої заперечив усі звинувачення.

У березні цього року НАБУ завершило розслідування у цій справі та передало її до суду.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Львівський бронетанковий завод замість нових двигунів для танків купував старі ZAXID.NET
Чесний та невідсторонений.
Підозрюваний у махінаціях директор Львівського бронетанкового заводу повернувся на роботу ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук