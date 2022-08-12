За спробу дати хабар офіцеру СБУ посадовцю ДСНС загрожує до восьми років тюрми

У центрі Івано-Франківська СБУ затримала посадовця ДСНС, який намагався дати 3 тис. доларів хабара офіцеру СБУ. За ці кошти посадовець хотів уникнути відповідальності за оформлення посвідчень про проходження навчання з пожежної безпеки: рятувальник брав за видачу одного документа по 500 грн.

Як у п‘ятницю, 12 серпня, повідомила прес-служба СБУ Івано-Франківської області, затриманий за хабар є майором цивільного захисту ДСНС. Місяць тому СБУ викрила його на отриманні хабара за видачу посвідчень про проходження навчання з пожежної безпеки.

«За попередніми даними, за видачу одного документа він брав по 500 гривень і поставив цей процес «на потік». Тоді його затримали під час одержання 3,5 тисяч. Щоб уникнути відповідальності за скоєне, фігурант запропонував співробітнику СБУ 3 тисячі доларів за вплив на хід досудового розслідування. Зокрема, щоб йому не повідомляли про підозру в одержанні неправомірної вигоди, а справу зам’яли», – йдеться у повідомленні СБУ.

Посадовця ДСНС затримали у центрі Івано-Франківська при намаганні передати хабар офіцеру СБУ. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 ККУ (надання хабара службовою особою). За скоєне посадовцю ДСНС загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.