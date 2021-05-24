Служба безпеки України (СБУ) заблокувала у Дніпрі схему видачі медичних довідок про фальшиву відсутність антигену SARS-CoV-2 (вірусу, який призводить до захворювання на Covid-19). Схему організували медики одного із обласних закладів.

Як повідомила СБУ в понеділок, 24 травня, посадовець одного із медичних закладів Дніпра спільно з представниками туроператорів впровадив схему видачі фальсифікованих довідок про негативний результат ПЛР-тестів на Covid-19. Замовниками були люди, які планували виїхати за кордон або відвідати санаторно-курортні заклади в Україні. Довідки видавались без проведення обстеження пацієнта та відповідних аналізів. Інфікована людина мала змогу вільно отримати медичну довідку, наголошують в СБУ. Вартість однієї довідки в учасників схеми коливалася до 1000 грн, залежно від терміновості її отримання.

Протиправна схема існувала від початку 2021 року, щодня видавалось, у середньому, 5 підроблених довідок. Правоохоронці викрили медичного працівника під час передачі замовнику восьми довідок із негативними результатами тестів на осіб, у яких навіть не відбирався біоматеріал для проведення тестування.

В рамках кримінальног опровадження, відкритого за фактом існування злочинної схеми, СБУ шукає інших її учасників та тих громадян, які нею скористалися.

Як пише «Українська правда», у пресцентрі СБУ уточнили, що довідки робили всім охочим, але оскільки «клієнти» були переважно із місцевих турфірм, територіально незаконна схема охоплювала всю Дніпропетровську область.