Молода лікарка відпрацювала в амбулаторії на кілька місяців менше, ніж було вказано в угоді

Тернопільський медуніверситет імені І. Горбачевського через суд домігся від випускниці відшкодування за навчання на бюджетній формі 225 тис. грн. Студентка з Рівненщини, яку зарахували як дитину-сироту, після закінчення університету не відпрацювала три роки за направленням, як було передбачено угодою.

У 2011 році Наталія Н. вступила до медуніверситету у Тернополі на денну форму навчання медичного факультету за державним замовленням як дитина-сирота. Тоді ж студентка підписала угоду про те, що зобов’язується після закінчення інтернатури відпрацювати не менше трьох років за розподілом. У разі відмови або неприбуття на вказане місце роботи випускниця мала повернути затрачені державою кошти на навчання та суму одержаної стипендії.

У травні 2017-го Наталія Н. подала заяву з проханням видати їй направлення на роботу в Костопільський центр первинної медичної допомоги Рівненської області. Після одержання диплому лікаря випускниця поїхала працювати сімейним лікарем у Костопіль, звідки вона родом. А у лютому 2020-го Тернопільський медуніверситет одержав лист від Костопільського центру первинної меддопомоги про те, що лікарка сімейної медицини, випускниця 2017 року Наталія Н. звільнилася за власним бажанням. Таким чином, вона лише кілька місяців не допрацювала встановлені три роки. Навчальний заклад надіслав випускниці лист з проханням відшкодувати витрачені на навчання кошти та, не одержавши їх, позивався до суду.

Відповідачка та її адвокат подали відзив до позову. Мотивували тим, що відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці «Про примусову чи обов`язкову працю», обов`язковість відпрацювання після закінчення інтернатури є порушенням права громадянина щодо вільного вибору місця роботи. Вказують також, що механізм розрахунку вартості навчання та відшкодування не передбачений жодним нормативно-правовим актом, і що виплачена стипендія не може бути стягнута. Відповідач ці норми не заперечує, але вказує, що не враховано інші норми, встановлені Конституційним Судом України про доступність та безоплатність освіти.

З цього приводу існує різна судова практика. Суддя Костопільського районного суду Лілія Грипіч зобов’язала Наталію Н. відшкодувати Тернопільському медичному університету 225 тис. грн, витрачених на її навчання та виплату стипендії. Це рішення може бути оскаржене.

Нагадаємо, у жовтні Тернопільський медуніверситет відсудив у лікаря Андрія Б. з Рівненщини 128,5 тис. грн за навчання та виплачену йому стипендію. Причина та ж сама: молодий спеціаліст не відпрацював три роки за направленням. Сума різниться, оскільки він закінчив медуніверситет на кілька років раніше, ніж Наталія Н.