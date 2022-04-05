Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків виплатить місцевому пожежнику 10 тис. грн винагороди за відео із вибаченнями від палійки трави. Запис відео був обов’язковою умовою мера, коли він оголосив про готовність із власних коштів виплатити гроші першому, хто спіймає палія трави.

Про отримання відеозапису із вибаченнями міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив ввечері вівторка, 5 квітня. За його словами, місцевий пожежник Віктор Хорошун надіслав йому відео із вибаченнями за підпал від мешканки села Хриплин, яка підпалила сухостій при сильному вітрі.

«Уже прислали мені в особисті повідомлення відеозапис з виявленим палієм. Це мешканка села Хриплин, яка підпалила сухостій при сильному вітрі. Вогонь міг розповсюдитись на велику площу. Та,слава Богу, біди не сталось. Жінка пообіцяла, що більше палити траву не буде. І закликала інших не робити цього», – написав мер у Facebook.

Також Руслан Марцінків додав, затримав палійку начальник сектору організації пожежно-профілактичної роботи Івано-Франківського районного управління ДСНС Віктор Хорошун. Саме йому міський голова виплатить 10 тис. грн винагороди.

Нагадаємо, про готовність виплатити кошти першому, хто спіймає палія трави та запише його вибачення за скоєне на відео, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив 23 березня. Тоді мер міста наголошував, що винагороду виплатить із особистих коштів, а також уточнив, що кошти отримає перший мешканець міста, який затримає палія.