Мер Львова озвучив плани щодо закупівлі нового громадського транспорту

У 2018 році Львів придбає 40 нових тролейбусів за кошти ЄБРР

27 грудня міський голова Львова Андрій Садовий прозвітував про роботу у 2017 році та поділився планами на 2018 рік. За його словами, одним з найважливіших питань є забезпечення якісної роботи транспортної галузі.

На його думку, зараз важко порозумітися з приватними перевізниками. Тож, на думку мера, вихід один: інвестувати міські кошти у транспорт і брати під максимальний контроль роботу транспорту у Львові.

«У 2018 році ми плануємо закупити 50 вживаних трамваїв, а нові будемо купувати вже у 2019 році. Плануємо у 2018 році закупити 40 нових тролейбусів та закупити 100 великих, нових автобусів. Плюс планові закупівлі на 2019 рік так, щоб вже у 2020 році ми вийшли на 120 трамваїв, 120 тролейбусів і 290 великих автобусів. Також будемо мати 120 середніх автобусів. Тому у нас буде достатня кількість транспорту, щоб перевозити львів’ян», ‒ запевнив міський голова, передає прес-служба ЛМР.

До порівняння, за цифрами, які навів Садовий, зараз у місті 75 трамваїв, 56 тролейбусів, 90 великих і 410 середніх автобусів.

Також у транспортному питанні зростає потреба в нових паркінгах. За словами Садового, щодо будівництва паркінгу на площі перед університетом ім. І. Франка виникли дискусії з університетською спільнотою. Тому це питання потребує додаткового обговорення. А для будівництва паркінгу на пл. Петрушевича вже наступного року планується провести конкурс і почати роботи. Також залишається в планах будівництво надземного поверхового паркінгу на території ринку «Вернісаж».

«Тут важливо знайти компромісний варіант з людьми, які там торгують. Один з варіантів – запропонувати їм перший поверх, другий варіант – перенести ринок «Вернісаж» на територію, де в нас є Гетьманські вали», ‒ розповів Андрій Садовий.