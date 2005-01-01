Мер Львова зустрівся з генерал-губернаторкою Канади Жулі Пайєтт

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 10:35 7570

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До Львова прилетіла генерал-губернаторка Канади Жулі Пайєтт. Як повідомила прес-служба Львівської міської ради, свій візит вона розпочала з відвідин Ратуші та зустрічі з міським головою Львова.

«Під час зустрічі міський голова Львова представив свою команду, а Генерал-губернатор Канади залишила запис у Книзі почесних гостей Львова. У ході розмови обговорили питання розвитку реабілітаційного центру для воїнів АТО, будівництво будинку для старших осіб та можливість обміну досвідом між канадськими та українськими лікарями», – йдеться у повідомленні ЛМР.

Фото Львівської міськради з відвідин Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла

Опісля зустрічі міський голова Львова Андрій Садовий разом із генерал-губернатором Канади оглянули площу Ринок з пряників, яку місту передала родина дипломата Посольства США в Україні, та відвідали Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла.

Додамо також, що сьогодні на Львівщину приїздить президент України Петро Порошенко, який також зустрінесться з генерал-губернаторкою Канади.

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