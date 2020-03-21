Мер Перемишля обурився евакуацією українців. Дещиця: «Вибачте, що не попередили за місяць»

21 березня чотири поїзди "Укрзалізниці" евакуювали з Перемишля понад 2400 українців

Войцех Бакун, мер прикордонного Перемишля, назвав скандалом евакуацію українців, яка відбулась у місті у п’ятницю, 21 березня.

Відповідний допис мер розмістив у Facebook і обурився, що евакуацію проведено у час, коли в місті триває карантин і мешканців просять не виходити з дому. Окрім того, мер міста каже, що йому не вдалось знайти відповідального за організацію евакуації кількох тисяч українців.

«Зв’язались з усіма службами, щоб дізнатись, хто відповідальний за організацію та безпеку кількох тисяч людей і єдину відповідь, яку ми отримали – це "хтось". Це скандал, щоб у час запровадження заходів безпеки у місті, звернення до мешканців, дезінфекції хтось у абсолютно неконтрольований спосіб організував у місті пересадку кількох тисяч осіб. І це все у той час, коли забороняємо дітям виходити з дому і самі значно обмежуємо свою активність», - йдеться у дописі Войцеха Бакуна.

На закиди мера Перемишля відповіло посольство України у Польщі.

«Шановний пане мер. Інформую, що у кризовій ситуації інколи повинні діяти швидко і ефективно. Перепрошуємо, що проінформували про це вас учора після обіду, а не за місяць наперед. Ми працюємо в режимі реального часу та в реальній ситуації війни. У той же час ми хочемо подякувати від імені всіх українців, що міські служби, прикордонна та залізнична охорона в Перемишлі працюють дуже ефективно – спокійно і, головне, без паніки, надаючи всю необхідну допомогу та допомогу під час приїзду в Україну спеціальних поїздів», - йдеться у відповіді українського посольства у Facebook.

Також у дипустанові наголосили, що громадяни України, які через Перемишль повертаються додому, не порушували законів і не збирались у групи більше 50 осіб.

«Навіть, якщо вони проводять час очікування (на поїзд - ред.), гуляючи Перемишлем, то нема чому дивуватись. Завдяки вашій діяльності і діяльності мешканців Перемишль є чудовим містом. Громадяни України у захваті від його краси», - йдеться у дописі посольства України.

Варто додати, що посол України у Польщі Андрій Дещиця особисто брав участь в евакуації українців у Перемишлі про що свідчать фото на сторінці посольства.

Андрій Дещиця координував евакуацію українців у Перемишлі (фото посольства України у Польщі)

Як повідомляв ZAXID.NET, 20 березня «Укрзалізниця», реагуючи на чисельні звернення громадян України, які не могли виїхати з Польщі, запустили чотири спецпоїзди до Перемишля. Вони евакуювали понад 2400 українців. Ще два спецпоїзди до Перемишля здійснять рейси у суботу, 21 березня.

Як йдеться у повідомленні місцевого сайту новин nowiny24.pl, у суботу, 21 березня, територію залізничного вокзалу у Перемишлі огородили, а близько 300 українців, які очікують на поїзд всередині будівлі ізолювали, «щоб вони не могли розійтись по місту». На місці присутні мер Перемишля та депутати міськради.

Залізничний вокзал Перемишля огородили (фото nowiny24.pl)

Нагадаємо, що через поширення у світі коронавірусу Covid-2019 Польща з 14 березня тимчасово заборонила в'їзд іноземцям до країни, відтак Україна скасувала всі потяги в Польщу. Також залізничне сполучення призупинене зі Словаччиною, Росією і Білоруссю, рух приміських потягів через державний кордон обмежили.

З 16 березня уряд тимчасово обмежив в'їзд до України іноземців, а з 17 березня призупинив усе пасажирське авіасполучення. Крім того, Україна закрила частину наземних пунктів пропуску.