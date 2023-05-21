У ніч з 13 на 14 травня росіяни атакували ракетами Тернопіль

Мер Тернополя Сергій Надал опублікував фото приміщень, які були зруйновані під час російської ракетної атаки.

«Рашистські покидьки в ніч з 13 на 14 травня ракетними ударами зруйнували приміщення, в яких зберігали своє майно наші тернопільські підприємці. Нещодавно був там. Будемо всім чим зможемо допомагати», – йдеться в повідомленні тернопільського мера у Facebook.

Надал додав, що спеціальна комісія вже оглянула та склала відповідні документи для подальшого відшкодування збитків.

Нагадаємо, що під час першого удару росіян по Тернополю, який відбувся 13 травня, одна з російських ракет влучила в підприємницькі та гуманітарні склади на околиці Тернополя. Після того виникла велика пожежа. Наступний удар відбувся 14 травня вранці. Ракети поцілили в дачну ділянку. Було повністю зруйновано 2 будинки та 12 пошкоджено. Ніхто з людей не постраждав. Ракету, яка впала за межами Тернополя і не розірвалася, виявили у неділю, 14 травня.