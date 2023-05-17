Снаряд впав в полі далеко від населеного пункту

Крилату ракету типу Х-55, яка впала і не розірвалася, вже знешкодили на території Підгаєцької громади. Її підірвали на місці падіння, адже перевозити снаряд куди-небудь було небезпечно. Ракету ліквідували методом підриву, а для зменшення вибухової сили її попередньо прикопали землею.

Правоохоронці Тернопільщини виявили ракету в полі на території Підгаєцької громади. Експерти встановили, що вона не здетонувала, адже її збило українське ППО. Ракета хаотично змінила траєкторію, впала, а бойова частина залишилася неушкодженою.

На місце падіння приїхали фахівці піротехнічного підрозділу ДСНС та вибухотехніки нацполіції. «Зазвичай ми уважно обстежуємо ракету і вже на місцях приймаємо рішення про її знищення. Не завжди умови дозволяють вивезти вибухівку, і ми змушені знешкоджувати її одразу на місці падіння. Якщо є можливість, то піротехніки вивозять ракету якомога далі від населених пунктів», – розповів начальник вибухотехнічної служби ГУ Нацполіції в Тернопільській області Ігор Васьків.

Такі ракети, як і будь-яку іншу виявлену та небезпечну вибухівку, знищують на спеціальних майданчиках. Це закинуті підривні кар'єри, розташовані не ближче, ніж 10-20 кілометрів від населених пунктів та трас. У цьому випадку ракету піротехнікам довелося ліквідовувати на місці падіння.

«Вибухова хвиля від підриву цієї ракети могла бути сильною, тому ми закопали її в котлован, аби ґрунт взяв на себе основну детонацію, а уламки не розліталися», – додав Ігор Васьків.

Нагадаємо, що під час першого удару росіян по Тернополю, який відбувся 13 травня, одна з російських ракет влучила в підприємницькі та гуманітарні склади на околиці Тернополя. Після того виникла велика пожежа. Наступний удар відбувся 14 травня вранці. Ракети поцілили в дачну ділянку. Було повністю зруйновано 2 будинки та 12 пошкоджено. Ніхто з людей не постраждав. Ракету, яка впала за межами Тернополя і не розірвалася, виявили у неділю, 14 травня.