Електромобіль Mercedes-Benz Vision EQXX

Із 2025 концерн Daimler AG припинить розробку нових машин з двигунами внутрішнього згоряння. Але на деяких ринках вони ще будуть вироблятись та продаватись. План переходу на електромобілі включає розробку нових моделей, будівництво нових заводів та купівлю компаній, які допоможуть розробляти нові технології для електромобілів.

Концерн Daimler AG оприлюднив оновлену стратегію переходу на електромобілі. З 2025 концерн Daimler припинить розробку нових машин з двигунами внутрішнього згоряння, повідомляє сайт виробника. Одночасно будуть представлені три нові архітектури для акумуляторних моделей: MB.EA для середньорозмірних і великих легкових електромобілів, AMG.EA для спорткарів і VAN.EA для мінівенів і легкого комерційного транспорту.

Втім, повна відмова від двигунів внутрішнього згорання відбудеться лише в тих країнах, де це дозволять ринкові умови. Невідомо, чи стане Україна тим ринком, де концерн повністю перейде на «електрички».

В модельній гамі «Мерседеса» будуть електрокари у всіх сегментах ринку, а до 2025-го повністю електричний аналог отримає кожна модель марки.

Вже в наступному році 7 заводів компанії на трьох континентах будуть випускати 8 моделей на батарейках. Фото Daimler AG

Загалом в період з 2022 до 2030-й роки компанія вкладе в реалізацію даного плану понад 40 млрд євро. Серед іншого, ці гроші підуть на:

купівлю британського виробника електромоторів YASA;

будівництво восьми нових гігафабрик на додаток до запланованої раніше мережі з дев'яти заводів з виробництва батарей;

розробку стандартизованих акумуляторів нового покоління, які будуть використовуватися більш ніж в 90% всіх «Мерседесів»;

розвиток власної мережі зарядних станцій.

На презентації стратегії показали концепт Vision EQXX - електромобіль з запасом ходу понад 1000 км на одному заряді. Згідно з розрахунками, однієї кіловат-години енергії йому буде вистачати приблизно на 10 км шляху. Фото Daimler

Серійних моделей без ДВЗ наступного року у «Мерседеса» буде вісім. До існуючих моделей і седана EQE, який дебютує у вересні в Мюнхені, у 2022-му приєднаються кросовери EQE SUV і EQS SUV, причому останньому обіцяно особливо розкішне виконання від Mercedes-Maybach. Електричний аналог G-класу з'явиться в 2024 році.