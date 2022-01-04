Mercedes-Benz Vision EQXX обіцяє запас ходу у 1000 кілометрів

Під час анонсів та на самій прем'єрі Mercedes-Benz називав Vision EQXX найефективнішим електромобілем в історії бренду. Його головний козир – це запас ходу у 1000 кілометрів. Цього вистачить, щоб дістатись з Берліну до Парижу без підзаряджання.

Сучасний серійний електроседан Mercedes-Benz EQS має на 50% більший за габаритами та на 30% важчий акумулятор, ніж візіонерський концепт EQXX. Разом із рамою, в яку він вбудований, акумулятор важить лише 495 кілограмів. Точний обсяг батареї не названо, виробник лиш вказав, що він менше сотні кіловат-годин.

Mercedes-Benz стверджує, що середньостатистичному водієві потрібно буде заряджати автомобіль лише двічі на місяць, оскільки крім тягового акумулятора він має ще й сонячні панелі на даху, які забезпечують додаткові кіловати енергії. Окрема літій-залізо-фосфатна батарея накопичує сонячну енергію, забезпечуючи живлення бортових систем та додаткові 25 кілометрів пробігу.

Німецький автовиробник заявляє, що тяговий акумулятор EQXX на 50% менший за об’ємом і на 30% легший за батарею серійного електричного седана EQS. Разом із рамою, в яку він вбудований, акумулятор важить лише 495 кілограмів. Максимальна напруга системи становить 900 вольт.

Потужність надходить від електродвигуна з віддачею у 201 кінську силу. Виробник стверджує, що силовий агрегат настільки ефективний, що 95% потужності потрапляє на колеса.

Завдяки видовженій кормі, EQXX виглядає більшим, ніж є насправді. Довжина седана становить 463 сантиметри, а колісна база – 280 сантиметрів. Для порівняння, останній C-Class (не електричний) має довжину 475 сантиметрів та колісну базу у 286 сантиметра.

EQXX також досить легкий за стандартами електромобілів. Він важить 1750 кілограмів, що лише трохи більше за седан Mercedes-Benz C300 2021 року, який важить 1675 кілограмів. Електрокар також має наднизький коефіцієнт опору повітрю всього 0,18. Це досягається завдяки обтічним формам автомобіля, а також активним аеродинамічним елементам, таким як завіси у передньому бампері та колісних накладках чи висувний дифузор у задньому бампері.

Mercedes-Benz Vision EQXX. Фото Daimler

Шини з наднизьким опором коченню створені у співпраці з Bridgestone. Вони мають аеродинамічно оптимізовані боковини, які посилюють ефект аеродинамічних колісних дисків.

Елегантний інтер'єр демонструє безшовний дисплей шириною 120,6 сантиметра. Він має роздільну здатність 8k і оснащений навігаційною системою з 3D-графікою, яка показує супутникові зображення місті з висоти 10 метрів.

У салоні також широко використовуються екологічні матеріали, включаючи шовкоподібне волокно Biosteel, веганську шкіру з грибів, штучну шкіру із подрібнених волокон кактуса та килими на основі бамбука.