Вручення повісток відбулося на початку засідання виконкому Дрогобицької міськради 18 липня

У вівторок вранці, 18 липня, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки працювали у Дрогобицькій міськраді. Повістки отримали міський голова Тарас Кучма та члени виконавчого комітету. Оскільки міські посадовці мають бронювання від мобілізації, вони мають прийти у ТЦК для уточнення облікових даних.

Членам виконкому Дрогобицької міськради вручили повістки на початку засідання, вранці.

«Дали повістки всім представникам виконкому і мені, в тому числі. Це нормальне явище», – розповів Тарас Кучма ZAXID.NET. Зі слів мера, після отримання повісток представники виконкому мають прийти у ТЦК та СП для уточнення облікових даних.

Тарас Кучма також розповів, що відповідно до закону він та посадовці міської ради мають бронювання від мобілізації і можуть бути призвані до війська за власним бажанням.

«Якщо треба буде, я як офіцер піду служити. Я просився, мені поки що відмовляють. У мене заступники всі помінялися, для них ще бронювання не оформили, вони ще не пройшли відповідну процедуру», – зазначив Тарас Кучма. Наприкінці травня дрогобицькі депутати затвердили трьох нових заступників міського голови, повноваження попередників припинили через незадовільну роботу.

Загалом, каже мер, близько 90 працівників виконавчих структур Дрогобицької міськради вже мають бойовий досвід – були на контракті або мобілізовані до ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повістки отримали депутати Львівської обласної та міської рад. ZAXID.NET поспілкувався з обласними депутатами після відвідин військкомату, однак знайти таких, яких би призивали на службу після отриманої повістки, не вдалося.