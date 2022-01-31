Розчленоване тіло жінки Юрій Гречанюк викинув в річку

Чортківський райсуд призначив мешканцю села Мала Лука Юрієві Гречанюку довічне ув'язнення за жорстоке вбивство та розчленування дружини. Злочин чоловік скоїв наприкінці листопада 2016 року, через півроку після виходу з в'язниці після покарання за вбивство півторарічного сина. У цій справі шість років велося слідство, тривали судові процеси і примусове психіатричне лікування підозрюваного. Врешті судді Чортківського райсуду визначили Юрія Гречанюка осудним і засудили його до довічного ув'язнення.

До нового злочину Юрій Гречанюк вже відбував покарання за вбивство півторарічного сина, яке він скоїв також з особливою жорстокістю. У 2007 році він під дією алкоголю посварився зі своєю співмешканкою. Жінка втекла до матері у сусіднє село, залишивши півторарічного сина з чоловіком. Коли дитина почала плакати, Юрій Гречанюк нібито спершу намагався заспокоїти її, а коли йому це не вдалося, кинув дитину кілька разів на підлогу. Після того прив'язав до ноги камінь, відніс хлопчика до закинутої криниці і викинув тіло туди.

Після вбивства сина чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі, але він вийшов на два з половиною роки раніше. Ще в тюрмі Юрій Гречанюк одружився з колишньою співмешканкою, матір'ю вбитого сина Оленою Вудзеревич. Як виявилося, жінка пробачила його за вбивство спільної дитини.

Коли ж у червні 2016-ого Юрій Гречанюк вийшов з в'язниці, то поїхав до дружини додому в Гусятинський район. Втім, поки чоловік сидів у тюрмі, жінка почала жити з іншим у сусідньому селі на Хмельниччині. Попри це вона час від часу приходила до Юрія і допомагала по господарству.

30 листопада Олена вкотре провідала Юрія в селі Мала Лука. Після того, як зробила всю роботу в будинку, сказала чоловікові, що їй вже час повертатися додому, але після цього чоловік накинувся на неї і побив. «Після того, як дружина подзвонила своєму новому співмешканцю, господар будинку накинувся на неї спочатку з кулаками, а далі з ножем й встромив його жінці у шию. Через кілька хвилин потерпіла перестала подавати ознаки життя і з метою уникнення відповідальності за скоєне вбивство, чоловік вирішив сховати її тіло», – повідомляють в прокуратурі Тернопільщини.

У повідомленні поліції про цей злочин вказувалося, що чоловік тим же кухонним ножем спочатку відрізав жінці голову, потім руки і ноги. Тулуб поклав в один мішок, кінцівки з головою – в інший, а м'які тканини з рук та ніг – в третій. Після цього він відніс три мішки до річки Збруч і викинув їх у водойму.

Після завершення слідства була призначена стаціонарна судово-психіатрична експертиза, яка тривала майже два роки. Врешті після примусового лікування Юрія Гречанюка визнали осудним. «Чортківський районний суд, погодившись із позицією прокурора, засудив до довічного позбавлення волі вже раніше судимого за вбивство жителя Чортківського району, який убив дружину і розчленував її тіло. Чоловіка визнано винним за п. п. 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122 КК України та засуджено до покарання у виді довічного позбавлення волі. Вирок ще не набрав законної сили», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.