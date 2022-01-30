Світлану та Анатолія Осадчуків вбили в одному із меблевих цехів Васлькова, потім вбивця затягнув тіла у їхній же мікроавтобус і кинув його майже у центрі 40-тисячного містечка

Ввечері в суботу, 29 січня, на Київщині вбили чоловіка та дружину. Вони приїхали до Київської області з Волині і привезли деревину на один із меблевих цехів. Інцидент стався у місті Васильків за 20 км від Києва. Відомо, що Анатолій та Світлана Осадчуки проживали в селі Стовбихівка Камінь-Каширського району, у них залишилось шестеро дітей.

На місце події одразу виїхали начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції та інші служби, сказано в повідомленні правоохоронців

За інформацією керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова, за підозрою у вбивстві затримали 52-річного майстра меблевого цеху, до якого волиняни привезли замовлену деревину. Він уточнив, що підозрюваний забив чоловіка молотком, а дружину – зарізав.

«29 січня підприємці з Волині приїхали в один із меблевих цехів Обухівщини доставити замовлену деревину. Між майстром [цеху] та волинянином спалахнув конфлікт. Цеховик не стримав люті, схопився за молоток, вдарив підприємця, далі зарізав і його дружину. А щоб «замести сліди», сховав тіла вбитих в їхньому ж авто і повіз подалі від місця скоєння злочину», – написав Нєбитов у Facebook і зазначив, що з понівеченими тілами подружжя майстер їхав містом, а потім покинув фургон неподалік від центру Василькова.

Нині 52-річного майстра затримали. За скоєне йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув’язнення. Поліція уже опублікувала відео першого допиту, де підозрюваний зізнається у подвійному вбивстві і розповідає подробиці.

Імена загиблих не повідомляються. Поліція повідомила, що їм було 45 і 50 років. У чатах київських Telegram-каналів «Київ оперативний» і «Реальный Киев» повідомляли, що вбитий чоловік – 1972 року народження, а жінка – 1976 року народження.

Як повідомляє Перший, загиблі Анатолій та Світлана Осадчуки проживали в селі Стовбихівка Камінь-Каширського району. На сторінці Сошичненської громади у Facebook вже висловили співчуттяз приводу загибелі подружжя. Відомо, що у них залишилось шестеро дітей.