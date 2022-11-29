Тіла вбитих Анатолія та Світлани Осадчуків знайшли у фургоні неподалік Василькова

Васильківський міськрайонний суд Київської області засудив 52-річного мешканця Василькова до 15 років ув’язнення. Його визнали винним у жорстокому вбивстві подружжя підприємців з Волині, Анатолія та Світлани Осадчуків.

Як повідомляв ZAXID.NET, 29 січня у Василькові, за 20 км від Києва, знайшли мертвими подружжя волинян 50-річного Анатолія та 45-річну Світлану Осадчуків, які приїхали до Київської області з Волині і привезли деревину на один із меблевих цехів. Саме подружжя проживало в селі Стовбихівка Камінь-Каширського району, у них залишилось шестеро дітей.

За даними слідства, вони привезли замовлену деревину 52-річному майстру меблевого цеху. Між ними спалахнув конфлікт через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення, під час якого майстер молотком убив спершу Анатолія Осадчука, а потім ножем зарізав його дружину. Тіла вбитих він сховав в їхньому ж авто і залишив фургон неподалік центру Василькова.

«Під час суперечки засуджений схопив молоток і вдарив ним по голові опонента. Після чого ще завдав потерпілому декілька ударів ножем. Від отриманих травм чоловік помер. Далі засуджений вийшов на вулицю, підійшов до автомобіля підприємців, відкрив передні пасажирські двері та завдав 7 колото-різаних ран дружині вбитого, яка вийшла перечекати сварку за межами цеху», – йдеться у повідомленні прокуратури.

За кілька днів поліція знайшла фургон із тілами убитих та затримала майстра меблевого цеху. На опубліковану правоохоронцями відео чоловік зізнався в подвійному вбивстві.

У Київській обласній прокуратурі ZAXID.NET повідомили, що 28 листопада Васильківський міськрайонний суд Київської області визнав мешканця Василькова винним в жорстокому вбивстві та призначив йому 15 років ув’язнення.